Service-Mesh: Kong Mesh 1.6 erscheint mit ECS-Controller und Built-in-Gateway

Das Softwareunternehmen Kong hat Kong Mesh 1.6 sowie das Open-Source-Mesh Kuma 1.5 veröffentlicht. Kong Mesh basiert auf Kuma und kann somit von all dessen neuen Features Gebrauch machen. Darüber hinaus hat Kong Mesh zusätzliche Neuerungen wie einen nativen Controller für Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) an Bord.

Integriertes Gateway und erhöhte Performance

In Kuma 1.5 sind 15 neue Features enthalten, die sich auch in Kong Mesh 1.6 verwenden lassen, das darauf aufsetzt. Unter anderem soll Kuma 1.5 eine 90-prozentige Abnahme des Speicherverbrauchs beim skalierten Einsatz im Vergleich zu Version 1.4.1 vorweisen können. Das hat Kong laut eigenen Angaben durch ein Refactoring der Speicherverwaltung erreicht und verfolgt damit das Ziel, Kong Mesh in produktiven Umgebungen einfacher skalierbar zu machen.

Kuma 1.5 verringert den Speicherverbrauch im Vergleich zu Version 1.4.1. (Bild: Kong Inc.)

Daneben bringt Kuma 1.5 ein neues integriertes Envoy-basiertes Gateway, um Services innerhalb des Service-Mesh nach außen oder für andere Meshes verfügbar zu machen. Das neue Gateway befindet sich derzeit in einer technischen Preview. Auch stehen in Kuma 1.5 neue Troubleshooting-Werkzeuge im CLI und GUI bereit, um ein schnelleres Aufspüren von Problemen zu ermöglichen. Der Envoy-Proxy erreicht Version 1.21.1.

Anbindung an Amazon ECS und UBI-Support

Neben den Kuma-Funktionen bringt Kong Mesh 1.6 einen nativen Controller für Amazon ECS mit. Dadurch kann Kong Mesh nun sowohl mit ECS Fargate als auch ECS EC2 auf Amazon ECS laufen. Unter Verwendung von AWS Secrets geht damit ein automatisiertes Provisionieren von Data-Plane-Proxy-Tokens einher.

Zudem kann Kong Mesh 1.6 nun offiziell mit den OCI-konformen (Open Container Initiative) Red Hat Universal Base Images (UBI) umgehen und aktualisiert den gebundelten Open Policy Agent (OPA) auf Version 0.37.2.

Alle Neuerungen in Kong Mesh 1.6 sowie Kuma 1.5 lassen sich einem gebündelten Kong-Blogeintrag entnehmen.

Kong Ingress Controller 2.2

Nicht nur Kuma und Kong Mesh haben neue Versionen erhalten, sondern auch der Kong Ingress Controller (KIC) wartet mit einem Update auf: Version 2.2 des offiziellen Ingress Controller für Kubernetes von Kong soll einen Meilenstein darstellen, da erstmals die Kubernetes Gateway API mit an Bord ist. Das Open-Source-Projekt Kubernetes Gateway API ist eine Sammlung neuer APIs, die die Ingress API funktional ersetzen sollen, und steht unter Verwaltung der Kubernetes Network Special Interest Group (SIG).

Weitere Details zu Kong Ingress Controller 2.2 sind ebenfalls im Kong-Blog zu finden.

(mai)