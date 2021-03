Service-Mesh: Kuma 1.1.0 liefert neue Health-Checking-Funktionen

Kong hat Version 1.1.0 des Open-Source-Service-Mesh Kuma vorgelegt. Das auf Envoy aufsetzende Service-Mesh wird wie der Proxy als Open-Source-Projekt von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) betreut. Es dient außerdem als Basis für das kommerzielle Kong Mesh, dass Anbieter Kong gerade in Version 1.2 mit nativer OPA-Integration veröffentlicht hat. Das neue Kuma-Release liefert laut Ankündigung im Kong-Blog mehr als zehn neue Funktionen – darunter erweiterte Optionen für Health Checking und Load Balancing sowie eine Timeout -Policy.

Mehr Optionen für Health Checking und Load Balancing

Kuma 1.1.0 ist nun auf Version 1.17.1 des Open-Source-Proxy Envoy aufgebaut. Eine neue Timeout -Policy soll Anwendern des Service-Mesh eine einfachere Methode eröffnen, die zahlreichen von Envoy gebotenen Konfigurationsoptionen für Timeouts zu nutzen. Darüber hinaus finden Kuma-Nutzer in der HealthCheck -Policy die zusätzlichen Felder noTrafficInterval , eventLogPath und alwaysLogHealthCheckFailures .

Um in den Load-Balancing-Einstellungen die Panikschwelle konfigurieren zu können, steht zudem das optionale Feld healthy_panic_threshold zur Verfügung, das standardmäßig auf eine Schwelle von 50 Prozent gesetzt ist. Soll der Panikmodus vollständig deaktiviert werden, ist die Einstellung auf 0 Prozent zu setzen. Über das zweite neue optionale Feld in der HealthCheck -Policy, fail_traffic_on_panic , lässt sich für den Fall, dass der Cluster in den Panikmodus kommt, über die Einstellung true erreichen, dass Envoy sämtliche Hosts als "unhealthy" betrachtet und deren Anfragen ablehnt. So lässt sich eine potenzielle Überlastung beim drohenden Ausfall eines Dienstes vermeiden.

Einen Überblick aller Neuerungen in Kuma 1.1.0 fasst der Blogbeitrag zusammen, mehr Details zu den Änderungen finden sich im Changelog auf GitHub.

(map)