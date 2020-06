Service-Mesh: Linkerd 2.8 wird Multi-Cluster-tauglich

Das Service-Mesh Linkerd liegt ab sofort in Version 2.8 vor. Das von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) verwaltete Projekt bietet in der neuen Version Unterstützung für Kubernetes in Multi-Cluster-Umgebungen. Anwender erhalten über ein neues Add-on-System zudem die Möglichkeit, das Service-Mesh um zusätzliche Funktionen zu erweitern. Linkerd 2.8 hat erste Add-ons für Grafana und Jaeger im Gepäck.

Cluster-übergreifende Kubernetes-Dienste

Eine Erweiterung für den Multi-Cluster-Einsatz erlaubt es Linkerd, sich mit Kubernetes-Diensten über die Grenzen eines einzelnen Clusters hinaus zu verbinden. Das soll nicht nur sicher und für die Anwendung transparent erfolgen, sondern offenbar auch unabhängig von der jeweiligen Netzwerk-Topologie möglich sein. Das Linkerd-Entwicklerteam will das Service-Mesh mit dieser Funktion für neue Einsatzszenarien wie Failover zwischen Rechenzentren, Multi-Tenancy (ein Cluster pro Tenant) und Hybrid Clouds, die On-Premises und Cloud-Instanzen vereinen, vorbereiten.

Das bewerte Verbindungskonzept des Service-Mesh wurde dazu auf Cross-Cluster-Connections übertragen. Die Serviceverbindungen verwaltet Linkerd auf beiden Seiten mit mTLS verschlüsselt und authentifiziert über die Clustergrenzen hinaus – sowohl innerhalb von Rechenzentren wie auch in Virtual Private Clouds (VPC) oder dem Internet.

Multi-Cluster-Kommunikation mit Linkerd 2.8 (Bild: Linkerd)

Um Anwendern eine flexiblere Möglichkeit zu eröffnen, die Funktionsvielfalt von Linkerd individuell anzupassen, bietet das Service-Mesh an Version 2.8 ein neues Add-on-System. Zum Auftakt steht beispielsweise ein Grafana-Add-on zur Verfügung, dass standardmäßig aktiviert ist und das Dashboard des Service-Mesh um Grafiken des Observability-Tools ergänzt. Für Tracing lässt sich Linkerd mit einem Add-on für Jaeger aufrüsten. In Zukunft sollen weitere Funktionen über Add-ons integriert werden – darunter auch das Monitoring mit Prometheus.

Einen vollständigen Überblick über die Neuerungen bietet ein Blogbeitrag zur Veröffentlichung von Linkerd 2.8. Mehr Details finden sich in den Release Notes auf GitHub.

