Setapp: Abo-Dienst nun auch für iPhone-Apps

Der bislang auf Mac-Nutzer ausgerichtete Abo-Dienst Setapp baut sein Angebot aus: Kunden können neben den Mac-Programmen jetzt auch die zugehörigen iOS-Versionen auf iPhones und iPads laden, deren Nutzung wird vom Abonnement mit abgedeckt. Die Berücksichtigung von iOS-Apps sei eine der am häufigsten nachgefragten Verbesserungen gewesen, teilte der Setapp-Anbieter mit.

190 Mac-Apps und 8 iOS-Apps

Setapp gibt seit rund drei Jahren Zugriff auf Mac-Software unterschiedlicher Indie-Entwickler zum monatlichen Festpreis von 10 US-Dollar (plus Mehrwertsteuer), das Angebot umfasst inzwischen gut 190 Programme.

Zum Start sind erst acht iPhone- und iPad-Apps in Setapp enthalten, darunter aber bekannte Software wie die Textverarbeitung Ulysses, die Aufgabenverwaltung 2Do und das Mindmap-Tool MindNode. Zu den weiteren iOS-Apps gehören der Duplikatfinder Gemini, die Zwischenablage Paste, der PDF-Durchsucher PDF Search, der Task-Manager Taskheat sowie SQLPro Studio zur Verwaltung von Postgres- und MySQL-Datenbanken. Auch bei allen von Setapp angebotenen iOS-Apps handele es sich um die Vollversionen, betont Setapp, Updates seien mit abgedeckt.

Die iOS-Apps werden wie gewohnt aus Apples App Store geladen, die Aktivierung der Vollversionen erfolgt durch Scannen eines QR-Codes. Einzelne Apps wie Ulysses boten im Rahmen von Setapp bereits plattformübergreifenden Zugriff auf Mac-, iPhone- und iPad-Version. Man habe den gesamten Prozess nun vereinfacht, so dass alle Entwickler, die ihre Software über Setapp anbieten davon leichter Gebrauch machen können, so der Abo-Dienst. Das Angebot an iOS-Apps wurde zudem in das Setapp-Tool auf dem Mac integriert.

Entwickler werden nach Nutzung bezahlt

Entwickler sollen für ihre iOS-Apps genau so entlohnt werden wie für die Mac-Versionen, verspricht Setapp – abgerechnet wird nach Nutzungshäufigkeit. Setapp verspricht eine Prüfung aller Mac-Apps vor der Aufnahme in den Dienst, die iOS-Versionen müssen Apples üblichen Zulassungsprozess durchlaufen.

Die Nutzung der iOS-Apps setzt voraus, dass das Setapp-Abonnement noch freie Geräteplätze bietet. Bis zu fünf Geräte sind vom Basisabo abgedeckt, eigene iPhones und iPads belegen ebenso wie Macs jeweils einen Platz. Weitere Geräte lassen sich gegen Aufpreis freischalten. Setapp bietet eine einwöchige kostenlose Testphase, sie schließt auch die Nutzung der iOS-Apps ein. (lbe)