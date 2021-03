Sex-Inhalte auf Reddit bleiben erlaubt

Bei Reddit sind Inhalte rund um das Thema Sex erlaubt und sollen es auch bleiben. Diese Ankündigung machte CEO Steve Huffman in einem Interview mit der Nachrichtenseite Axios. Sex sei universell und "ein Thema, dem Diskussionen on- und offline oft nicht gerecht werden." Es sei bestärkend, wenn Menschen Geschichten und Bilder von sich teilen. Reddit wolle einen differenzierten Umgang mit Sex unterstützen und dabei ein sicherer Ort sein.

Da Pornografie aber auch ausbeuterisch sein könne und dies Inhalte seien, die Reddit nicht wolle, sei die Löschpraxis deutlich schwieriger als jene bei Plattformen, die sich generell gegen Freizügigkeit ausgesprochen haben und alles verbannen. Bei Tumblr hatten sich zahlreiche Communities gefunden, die sich über Themen wie Fetische, Erotik und Sexarbeit austauschten, ebenso trafen sich dort LGBTQ-Aktivisten – bis die Plattform begann, derartige Inhalte zu löschen. Es hatte zuvor allerdings auch massive Beschwerden gegeben, dass selbst Darstellungen von Kindesmissbrauch zu finden waren. Nach dem generellen Sex-Bann folgte wiederum der Mitgliederschwund.

Nacktheit im Kontext

Auch Reddit-Chef Huffman sagt in dem Video, der eigene Standpunkt, bestimmte Inhalte zuzulassen und nur solche zu löschen, die diskriminierend oder strafbar sind, verkompliziere die Situation der Moderation. Man müssen dabei ständig schwierige Entscheidungen treffen, statt sich auf das Verbot berufen zu können.

Facebook und die dazugehörigen Unternehmen etwa gehen so weit, dass nahezu jegliche Form von Nacktheit verboten ist. Zu den ersten Fällen des Kontrollgremiums Oversight Board gehört daher auch nicht überraschend ein Beitrag, in dem mit nackten Brüsten Aufmerksamkeit für Brustkrebs geschaffen werden sollte. Das Posting wurde sofort gesperrt. Das Gremium entschied, dass nackte Brüste in diesem Kontext erlaubt sind.

(emw)