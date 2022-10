Sextortion: Polizei warnt vor "Enkeltrick für junge Männer"

Die Polizei Thüringen warnt vor einer Betrugsmasche, die sie "Enkeltrick für junge Männer" oder auch "Sextortion" nennt. Unter Sextortion verstehen die Strafverfolger die Erpressung mit kompromittierenden Materialien, die das Opfer bei sexuellen Handlungen zeigen. Bei einem konkreten Fall aus dem Oktober erhielt ein 19-jähriger Sondershausener eine erpresserische Instagram-Nachricht. 9.000 Euro solle er den Cyberkriminellen dafür zahlen, dass sie ein Nacktvideo von ihm nicht teilten oder anderweitig veröffentlichten.

Weitere Fälle habe es der Polizei zufolge etwa im September und Oktober in Bad Salzungen sowie Hildburghausen gegeben. Für die nicht-Veröffentlichung vermeintlicher heimlich gedrehter, intimer Videos sollten die Opfer hohe Beträge zahlen.

Opfer auf Dating-Portalen

Oftmals seien die betroffenen Männer bei Dating- oder anderen Plattformen aktiv. Im Kontaktverlauf mit den sich als interessierte Frauen ausgebenden Betrügern würden diese darum bitten, eindeutigere Fotos zu senden oder erotische Handlungen per Webcam zu starten – die die Betrüger aufzeichnen.

Anschließend folgen erpresserische Forderungen nach Geld mit der Drohkulisse, die kompromittierenden Materialien in sozialen Netzwerken gezielt an die Bekannten und Freunde der Opfer zu schicken. Meist würden die Opfer aus Angst vor solch einer Veröffentlichung zahlen. Anders als bei den nahezu täglichen Versuchen, ältere Menschen mittels Enkeltrick um ihre Ersparnisse zu bringen, die diese regelmäßig anzeigten, würden die jungen Menschen solche Erpressungen nur selten anzeigen, erörtert die Thüringer Polizei. Sie warnt jedoch, keinesfalls zu zahlen. Die Erpressung höre in den meisten Fällen nach der Zahlung des geforderten Betrags nicht auf.

Betroffene sollten Chatverläufe und andere Kommunikation etwa per Screenshot sichern und die Erpressung unbedingt bei der Polizei melden. Da sich die Betroffenen ähnlich wie beim Enkeltrick oftmals schämten und deshalb keine Anzeige erstatteten, sie die Dunkelziffer unklar.

Die Sex-Erpressungsmasche ist nicht neu: Immer wieder erneuern Landespolizeien die Warnung vor derartigen Erpressungen. Allein in Thüringen wurden der dpa zufolge bis zurück zum August 2018 139 Fälle von Sextortion angezeigt.

(dmk)