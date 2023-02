"Elden Ring": Die erste Erweiterung heißt "Shadow of the Erdtree"

Fans des japanischen Entwicklerstudios From Software dürfen frohlocken: Das Studio arbeitet derzeit an einer Erweiterung für das Action-Rollenspiel "Elden Ring", die für die Playstation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und über Steam für den PC erscheinen wird.

Im offiziellen Blog-Post (auf Japanisch) nennt From Software "Shadow of the Erdtree" einen DLC – wörtlich übersetzt heißt es so viel wie "Schatten des Erdenbaums". Der englische Twitter-Post hingegen vermeidet die Abkürzung DLC, schreibt von einer Erweiterung und verpasst dem Artwork-Bild ein eigenes Mini-Logo mit einem "Shadow of the Erdtree"-Schriftzug.

Wahrscheinlich handelt es sich um eine größere Erweiterung, die dem Spiel neue Inhalte hinzufügt, etwa eine neue Spielwelt oder mögliche neue Story-Ausgänge. Das Artwork-Bild zeigt offenbar den bisherigen Nebencharakter Miquella auf dem Reittier Torrent. Im Hintergrund steht der Erdenbaum, womöglich umschlungen von Miquellas Haligbaum oder vom sogenannten Death Blight belegt.

Noch ohne Termin

Zum Veröffentlichungstermin von "Shadow of the Erdtree" äußert sich das Entwicklungsstudio derzeit nicht. Im Blog-Post schreibt From Software allerdings, dass die Erweiterung noch einige Zeit auf sich warten lassen wird: "Weitere Informationen sind noch in weiter Ferne, aber wir hoffen, dass Sie auf dem Laufenden bleiben."

"Elden Ring" erschien im Februar 2022 und entpuppte sich als erfolgreiche neue Marke in geistiger Anlehnung an Dark Souls. Im Dezember kam bereits eine kostenlose PvP-Erweiterung, die das Kolosseum einführte.

