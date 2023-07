Shazam für iPhone erkennt Songs aus Instagram, YouTube & Co

Im Radio oder im Club läuft ein toller neuer Song? Shazam geöffnet und in wenigen Sekunden spuckt die App Titel und Interpret aus – und fügt den Song auf Wunsch noch zur eigenen Mediathek von Apple Music hinzu. So gut das (meistens) mit Titeln aus der Konserve funktioniert, die im Raum klingen, so unbenutzbar war die App bisher, wenn die Musik auf demselben iPhone spielte.

Anzeige

Diese Zeiten sind vorbei, nun lassen sich auch Titel erkennen, die eine andere App abspielt. Notwendig ist dafür die Version 15.36, die seit einigen Stunden im App Store zum Download bereitsteht. Unter Android gibt es eine ähnliche Funktion schon länger.

Shazam mit Instagram, YouTube, TikTok und weiteren Apps auf dem iPhone einsetzen

Die Bedienung ist simpel: Begegnet man zum Beispiel in YouTube oder auf Instagram einem Song, den man identifizieren möchte, öffnet man Shazam. Hier drückt auf den großen blauen Button und wechselt dann zurück in die App, in der die Musik läuft. Shazam hört nun im Hintergrund in die App hinein, anstatt auf das Mikrofon zuzugreifen.

In ersten Versuchen klappte das sehr gut, allerdings: Lief in dem Raum, in dem wir das Gerät genutzt haben, Musik, gab uns die App immer diesen Song an. Auch schnelles Umschalten zu Instagram & Co. half da nicht. Haben wir Shazam in den iOS-Einstellungen den Zugriff auf das Mikrofon entzogen, hörte es auch nicht in andere Apps hinein. Hier darf Apple noch nachbessern und filigranere Einstellungen liefern.

Lesen Sie auch Wie Apples Shazam Musik erkennt Mac & i

Musik sofort erkennen

Anzeige

Den Tipp auf den blauen Button kann man sich sparen: Zieht man in Shazam das "Meine Musik"-Fenster nach oben, gelangt man links oben zu den Einstellungen. Hier kann man "Beim App-Start shazamen" aktivieren. Beim nächsten Öffnen der Songerkennung hört diese sofort in den Raum beziehungsweise in die anschließend verwendete App hinein.

(tre)