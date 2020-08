Shooter-Reihe "Call of Duty": Nächster Teil spielt im Kalten Krieg

Der nächste Teil der Shooter-Reihe "Call of Duty" wird während des Kalten Krieges spielen. Das kündigte Publisher Activision in einem Teaser an, der aus zeitgenössischen Video-Aufnahmen zusammengeschnitten ist Unterlegt ist der Clip mit Aussagen des Soviet-Defektors Yuri Bezmenov, der ein finsteres Szenario für die USA ausmalt. Gameplay-Szenen zeigt das Video nicht.

Trailer zu "Call of Duty: Black Ops: Cold War"

Den kommenden Shooter hat Activision "Call of Duty: Black Ops: Cold War" getauft. Abgesehen von diesem Namen und dem grundlegenden Szenario gibt es bislang aber kaum Informationen zum nächsten Teil der außerordentlich erfolgreichen "Call of Duty"-Reihe. Bekannt ist lediglich, dass "Call of Duty: Cold War" vom Entwicklerstudio Treyarch entwickelt wird.

Schnitzeljagd fesselt Community

Um jährlich einen neuen "Call of Duty"-Teil veröffentlichen zu können, lässt Activision zwei Studios gleichzeitig an neuen Spielen arbeiten, deren Titel dann abwechselnd auf den Markt kommen. Den Ableger aus dem vergangenen Jahr, "Call of Duty: Modern Warfare" hat das Studio Infinity Ward entwickelt. Treyarch entwickelte zuletzt die "Call of Duty"-Spiele mit Namenszusatz "Black Ops". Der jüngste Teil hieß "Black Ops 4" und kam 2018 in den Handel.

Für die Vermarktung von "Black Ops: Cold War" hat Activision ein sogenanntes "Alternate Reality Game" (ARG) eingesetzt. Über verschiedene Medien hat das Unternehmen Tips und Hinweise im Agenten-Setting versteckt, die wiederum zu weiteren Anhaltspunkten führen. Findige "Call of Duty"-Spieler konnten zum Beispiel versteckte Koordinaten zu einem geheimen Raum in einer Online-Karte des Shooters "Call of Duty: Warzone" mit weiteren Brotkrümeln zurückverfolgen.

Der nun veröffentlichte Trailer ist wohl als Abschluss der virtuellen Schnitzeljagd gedacht. Weitere Informationen zu "Black Ops: Cold War" will Activision am 26. August, also kurz vor dem Start der Spielemesse Gamescom, bekanntgeben.

(dahe)