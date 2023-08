25 Dollar pro Video – Amazon-Aufruf sorgt für Spott im Internet

Amazon will für seinen TikTok-ähnlichen Shopping-Feed "Inspire" Influencer gewinnen. Die Bezahlung von 25 Dollar pro Video sorgte allerdings nicht für die gewünschten Inhalte, sondern ein müdes Lächeln und Spott in den sozialen Medien. Die übliche Bezahlung für derartige Kurz-Werbevideos liegt im Durchschnitt bei etwa 212 Dollar, das berichtet Bloomberg.

"LOL nein Danke"

Amazon habe E-Mails an ausgewählte Influencer mit der Bitte geschickt, Videos für zwei oder mehr Produkte einzureichen. Das Angebot lautete demzufolge, dass der E-Commerce-Riese bis zu 12.500 Dollar pro Urheber bezahlen würde – für maximal 500 Videos, die die Kriterien Amazons erfüllen. Die ganze Aktion soll laut dem Bericht auf 35.000 Videos begrenzt sein. Zu den umgerechnet 25 Dollar pro Video hätten die Ersteller zusätzlich Anspruch auf eine verkaufsabhängige Provision.

Unter den Influencern habe der zeitliche begrenzte Aufruf von Amazon offenbar nicht für den erhofften Erfolg gesorgt. Der Preis von etwa einem Zehntel der üblichen Preise für derartige Fotos und Kurzvideos wurde vielmehr in den sozialen Medien verspottet. "Bis zu $25 / Video – LOL nein Danke", so eine Reaktion. Eine Make-up- und Beauty-Influencerin erklärte gegenüber Bloomberg, dass sie normalerweise 300 Dollar pro Foto oder Video verlangt. Sie sei aber noch nie um 500 Videos auf einmal gebeten worden – maximal um 5.

TikTok baut eigenes Fulfillment-Unternehmen auf

Amazon hat "Inspire" im vergangenen Dezember gestartet. Der Shopping-Feed soll Verbrauchern, die nicht gezielt nach einem bestimmten Produkt suchen, das Stöbern und Entdecken von Produkten erleichtern – nach dem Vorbild der sozialen Medien, insbesondere TikTok. Bisher habe sich Amazon hauptsächlich auf die von den Kunden erstellten, kostenlosen, Produktbewertungen verlassen, dessen Veränderung gestern in Deutschland bekannt wurde und zu Beginn für Verwirrung sorgen dürfte.

Der Aufruf kommt Bloomberg zufolge zu einem Zeitpunkt, an dem TikTok hat gerade seine eigenen E-Commerce-Funktionen in wichtigen Märkten, darunter die USA und Großbritannien, erweitert. Die Nutzer können nun in der App über Posts und Livestreams einkaufen. TikTok baue sein eigenes Fulfillment-Unternehmen auf und will in diesem Jahr Produkte im Wert von 20 Milliarden Dollar verkaufen.

In den USA und Europa hat TikTok derzeit allerdings keinen leichten Stand. Nach dem geplanten Verbot in Montana – bei dem der Mutterkonzern ByteDance die Klagen der Influencer finanziert – will nun auch Frankreich den Kurzvideo-Dienst verbieten. Zusätzlich wird auf immer mehr Geräten der öffentlichen Verwaltung und Regierung die Nutzung der TikTok-App untersagt.

