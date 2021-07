Shopware TV: Softwareanbieter will mit Infotainment aufklären und helfen

Hilfestellungen für den Online-Handel, das will Shopware nun nicht mehr nur in Form der angebotenen Software bieten, sondern auch auf einer Video-on-Demand-Plattform: Shopware TV startet ab sofort. Als Programm hat das Unternehmen zwei Serien produziert, in denen sie "geschäftsrelevante Informationen" mit "unterhaltendem Charakter" weitergeben wollen. Sie richten sich an "E-Commerce-Enthusiasten".

Eine der Serien heißt "New Kid in Town". Darin sagt Shopware-Vorstand Sebastian Hamann: "Wenn Leute, die uns nicht kennen, auf Shopware stoßen, sehen sie uns vielleicht ausschließlich als E-Commerce-Unternehmen. Damit liegen sie natürlich nicht falsch, aber diese Sicht erzählt auch nicht die ganze Geschichte." Denn, man wolle eben ungewöhnliche Entscheidungen treffen, wie bereits mit einem Film, den das Unternehmen nutzte, um für eine frühere Version seiner Software zu werben. Die zweite aktuelle Serie nennt sich "{DEV}initely Shopware" und richtet sich entsprechend an Entwickler. Weitere Formate seien in Arbeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Shopware als Community

In den Videos soll es Einblicke in die Arbeit bei Shopware geben. Sie sollen aber vor allem auch Nutzerinnen und Nutzern des Online-Shopsystems helfen – durch Expertenwissen und Tipps sowie "abwechslungsreiche, menschliche Erfahrungen in einer digitalen Welt". Es geht auch die Informationen zum Verhalten von Konsumenten und aktuellen Veränderungen auf dem Markt.

Shopware bietet ein modulares Shopsystem für die B2B- und B2C-Branche. Die Software aus Deutschland ist als Open-Source und als in der EU-gehostete Cloudlösung verfügbar. Nach eigener Aussage nutzen mehr als 100.000 Unternehmen Shopware, die zusammen im Jahr 2020 einen kumulierten Umsatz von etwa zwölf Milliarden Euro gemacht haben.

250 Mitarbeiter sitzen am Standort im westfälischen Schöppingen, hinzu kommen 1200 Partner. "Eine Community mit hunderttausenden Mitgliedern bietet den Kunden außerdem Zugang zu bisher über 4000 Erweiterungen sowie umfangreiche Unterstützung."

(emw)