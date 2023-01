"Shrinking": Neue Show mit Jason Segel und Harrison Ford auf Apple TV+

Apple versucht zum wiederholten Mal, neue Nutzer für seinen hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ über eine hochkarätig besetzte Serie anzulocken. Diesmal sind es Jason Segel ("How I met your mother") und Harrison Ford ("Star Wars"), die die Nutzer vor den Fernseher locken sollen. Das neue Format heißt "Shrinking" und ist eine Dramedy, also eine Mischung aus Comedy und Drama.

Gestörter Psychologe

Die Handlung: Jimmy (Jason Segel) hat den Unfalltod seiner Frau nicht überwunden. Jeden Abend bekämpft er seinen Schmerz mit Alkohol, Tabletten und anderen Dingen. Seiner Rolle als Vater eines Teenagers wird er nicht mehr gerecht. Um seine ebenfalls trauernde Tochter Alice (Lukita Maxwell), die wegen seines Verhaltens kaum noch mit Jimmy spricht, kümmert sich stattdessen seine Nachbarin Liz (Christa Miller). Fast alle sind genervt vom Verhalten des Witwers. Der stellt plötzlich und unerwartet seine Arbeit als Psychologe um und verfolgt künftig unkonventionelle Methoden, um seinen Patienten zu helfen.

Jimmys grantiger, aber väterlicher Chef Paul (ein inzwischen 80-jähriger Harrison Ford) und seine überdrehte Kollegin Gabby (Jessica Williams), die zugleich die beste Freundin seiner Frau Tia war, raten ihm vehement davon ab. Doch Jimmy geht bei der Arbeit nun nach seiner neuen, radikalen Methode vor und sagt seinen Patienten immer direkt und drastisch, was er denkt. Besonders wächst ihm dabei ein Kriegsveteran mit Aggressionsstörungen ans Herz, den er sogar bei sich zuhause aufnimmt.

"Ted Lasso"-Macher am Start

"Shrinking" stammt aus der Feder Jason Segels und der "Ted Lasso"-Macher Bill Lawrence ("Scrubs") und Brett Goldstein. Das Trio beweist ein gutes Fingerspitzengefühl für das stimmige Verhältnis von Komödie und Tragödie. Ob das reicht, Nutzer zu Apple TV+ zu locken, ist allerdings unklar.

Immerhin hat der Dienst, der wie gehabt fast nur auf Originalware setzt, die Apple teuer produzieren lässt einen Vorteil: Er ist mit mittlerweile 7 Euro im Monat nach wie vor günstiger als Konkurrenten wie Netflix oder Disney+. Allerdings haben die neben Neuproduktionen eben auch deutlich mehr Auswahl an Repertoire-Material von "Friends" (Netflix) bis zu den Streifen der "Star Wars"-Serie (Disney+).

