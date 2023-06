Shure: Neuer Konferenzraum benötigt? In zwei Minuten ist er fertig

Mit dem MXA902 bringt Shure die neueste Komponente seines MicroFlex-Konferenzsystems auf den Markt, das verschiedene Mikrofonsysteme für die Festinstallation umfasst.

Das MXA902 integriert in einer Baugruppe, kompatibel für die Montage in Rasterdecken, ein Mikrofon-Array, ein Lautsprechersystem optimiert für die Sprachwiedergabe und einen IntelliMix-DSP. Mikrofon-Arrays, wie sie auch im MXA902 verbaut sind, haben Tradition bei Shure: Bereits im Jahr 2016 stellte der Hersteller mit dem MXA910 sein erstes Mikrofonsystem dieser Art vor.

Keine Mikrofone mehr im Weg

Die Idee dabei ist, keine Mikrofone mehr auf dem Konferenztisch zu haben, wo sie eigentlich nur im Weg sind. Stattdessen werden diese durch ein Mikrofonsystem ersetzt, das an oder in der Decke installiert ist und dessen Richtcharakteristik rein elektronisch gesteuert werden kann. Auf diese Weise werden alle Sprecher im Raum auf präzise Weise sozusagen mit einem elektronischen Richtmikrofon aufgenommen, was zusammen mit digitalen Signalverarbeitungsfunktionen – wie etwa Acoustic Echo Cancelling (AEC) – für eine bestmögliche Sprachqualität auch bei Videokonferenzen sorgt, ohne dass man sich um viele individuelle Mikrofone kümmern muss.

Dieses Konzept hat sich bereits bewährt und ist mit Folgegenerationen verfeinert worden. Im Zuge der Coronapandemie gewannen Konferenzsysteme an Bedeutung, mit denen schnell und einfach eine Konferenzanwendung inklusive Audio-Video-Frontend aufgesetzt und in Betrieb genommen werden konnte. Hierfür verwendete Frontends mit USB-Anschluss sind zwar einfach zu installieren, oft jedoch in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt.

Leistungsfähige Array-Mikrofone für die Deckenmontage waren auch schon zuvor in der Lage, für eine Qualitätsverbesserung zu sorgen. Allerdings war hierfür ein gewisser Planungsaufwand und für die Installation in der Regel ein Zeitaufwand von mehreren Stunden erforderlich – wobei eine Lautsprecherinstallation hier noch gar nicht eingerechnet ist.

Keine komplizierte Planung nötig

Das neue MXA902 ist nun angetreten, den Planungs- und insbesondere den Installationsaufwand wesentlich zu reduzieren. Vom Formfaktor her ist es bei einem System für den Einbau in die üblichen Rasterdecken geblieben – eine Solomontage an der Decke ist aber auch möglich. Zusätzlich hat der Hersteller in diesem Formfaktor nun auch ein Lautsprechersystem auf der Basis eines 2,5"- Lautsprecherchassis integriert, sodass ein MXA902 die Sprachaufnahme und -wiedergabe in einem einzigen System abdecken kann. Auf der Launch-Veranstaltung demonstrierte Shure, dass Nutzer ein solches System in nicht viel mehr als zwei Minuten in einer Rasterdecke installieren und in Betrieb nehmen können.

Das MXA902 ist für die unkomplizierte Ausstattung kleinerer Konferenzräume ausgelegt und in der Lage einen Bereich von 6 x 6 Metern mit sehr guter Sprachqualität zu erfassen. Das im MXA902 verbaute "ausgewachsene" Mikrofon-Array und der integrierte Lautsprecher sind nicht nur auf den Aufnahmebereich des Mikrofon-Arrays angepasst, sondern auch die Referenz für das integrierte AEC. So ergibt sich praktisch ohne Konfigurationsaufwand ein Audio-Frontend für Konferenzsysteme, das Out-of-the-box eine bessere Audioqualität bieten soll als die typischen, in Audio-Videobars integrierten Audiosysteme. Durch die Deckenmontage ist auch eine gleichmäßigere Schallversorgung für alle Teilnehmer möglich, als mit einem Audiosystem, das an einem Bildschirm an einer der Raumwände installiert ist.

Das MXA902 ist netzwerkfähig, kann das Dante-Protokoll nutzen und über PoE mit Strom versorgt werden. Wer das System über USB mit einem vorhandenen Videokonferenzsystem koppeln möchte, kann dies problemlos über eine USB-Breakout-Box aus dem Microflex-System bewerkstelligen. Zertifiziert ist das MXA902 für Microsoft Teams und Zoom. Erhältlich ist es ab sofort, Shure ruft einen Listenpreis beziehungsweise UVP netto von 3.600 Euro auf.

(fo)