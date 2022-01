Sicher ins Jahr starten mit den iX-Security-Workshops im Januar

Mit den iX-Security-Workshops sicher ins neue Jahr starten: Für die Januar-Termine der folgenden Online-Kompaktkurse sind noch wenige Restplätze verfügbar.

Schulung zum IT-Grundschutz-Praktiker mit Zertifikat

Mit dem IT-Grundschutz liefert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine bewährte Sammlung von Best Practices zur Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten. Das IT-Grundschutz-Kompendium steuert dazu zahlreiche Module bei mit praxisnahen Empfehlungen zur Absicherung von Netzen und Daten, dem Aufbau eines Managementsystems zur Informationssicherheit (ISMS) und dem Schutz von besonders sensiblen Daten. Die Online-Schulung zum IT-Grundschutz-Praktiker vermittelt Ihnen die Inhalte mit anschließender Online-Prüfung. Nach Bestehen erhalten Sie das IT-Grundschutz-Praktiker-Zertifikat. Weitere Schulungstermine im Februar und März sind ebenfalls verfügbar.

OWASP Top 10 – Webanwendungen erfolgreich absichern

Webanwendungen sind Angriffen in besonderem Maße ausgesetzt. Die OWASP Top Ten Web Application Security Risks des Open Web Application Security Project listen die zehn am häufigsten vorkommenden Sicherheitsrisiken auf. In dem iX-Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden erklärt und demonstriert Tobias Glemser, BSI-zertifizierter Penetrationstester und OWASP German Chapter Lead, die Konfigurationsfehler und Einfallstore der Top-10-Rangliste. Sie lernen dabei nicht nur die Risiken, sondern auch effektive Gegenmaßnahmen kennen. Der Kurs findet auch im Mai, Juli und November statt.

OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden, Online-Workshop am 25.-26.1.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Sicherer Einsatz von Microsoft 365

Für viele Unternehmen und Organisationen gehört das Cloud-Officepaket Microsoft 365 zur Standardausstattung moderner Arbeitsplätze – allen Security- und Datenschutzbedenken zum Trotz. Im Online-Workshop Sicherer Einsatz von Microsoft 365 lernen Admins und IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche an einem Tag, mit welchen technischen und organisatorischen Maßnahmen sie den Einsatz von Microsoft 365 absichern können, welche Daten Microsoft erfasst und wie sich die Compliance-Vorgaben des eigenen Unternehmens umsetzen lassen. Weitere Termine sind unter anderem für März, Mai und Juli 2022 geplant.

Sicherer Einsatz von Microsoft 365, Online-Workshop, 25.1.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Windows 10 im Unternehmen absichern

In dem zweitägigen Onlinekurs Sicherheit von Windows 10 im Unternehmen lernen Admins und Sicherheitsexperten die Security-Mechanismen aktueller Windows-10-Versionen kennen und in der Praxis anwenden. Anhand zahlreicher Beispiele behandelt der Workshop das Zusammenspiel der verschiedenen Sicherheitsmechanismen und -Tools in Windows, aber auch übergreifende organisatorische Fragestellungen. Zudem kommen typische Angriffsszenarien zur Sprache. Falls Ihnen der Januar-Termin nicht passen sollte: Dieser iX-Workshop wird 2022 auch zu weiteren Terminen angeboten.

Sicherheit von Windows 10 im Unternehmen, Onlinekurs, 26.–27.1.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

DevSecOps – Automatisierte Sicherheitstests in der Entwicklung

Auch bei DevOps gilt es, die IT-Sicherheit als integralen Bestandteil zu berücksichtigen. In diesem Kontext spricht man bei den eingesetzten Sicherheitsmechanismen von DevSecOps. Im iX-Workshop DevSecOps: Automatisierte Sicherheitstests für die WebApp-Entwicklung erlernen Sie die Integration von automatisierten Sicherheitsprüfungen auf Anwendungsebene in den DevSecOps-Prozess. Weitere Kurstermine finden im Juni, September und November 2022 statt.

DevSecOps: Automatisierte Sicherheitstests für die WebApp-Entwicklung, Onlinekurs, 31.1.22–1.2.22: Weitere Informationen und Anmeldung

Eine komplette Übersicht der iX-Workshops in der ersten Jahreshälfte 2022 finden Sie in unserem Programm-Flyer zum Download.

(jvo)