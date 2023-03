Sichere Softwareentwicklung: Jetzt noch Vortrag für die heise devSec einreichen

Am 12. und 13. September 2023 findet die heise devSec statt. Die siebte Auflage der Konferenz zu sicherer Softwareentwicklung findet dieses Jahr erneut in Karlsruhe statt. Weiterhin lautet das Motto "Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code".

Die heise devSec 2023 richtet sich an IT-Profis, die das Thema Security im Blick haben und sich den damit verbundenen Herausforderungen stellen müssen. Vor allem Softwareentwicklerinnen und -architekten, Projektleiter und Teamleiterinnen sowie Sicherheits- und Qualitätsbeauftragte nehmen an der heise devSec teil.

Security vom Entwurf über die Entwicklung bis zum Betrieb

Die Veranstalter heise Developer, heise Security, iX und dpunkt.verlag haben den Call for Proposals bis nach Ostern verlängert und suchen noch bis zum 11. April Vorträge und Workshops unter anderem zu folgenden Themen:

Security by Design, Security Engineering

Supply Chain Security

Sichere Freie und Open Source Software und deren Entwicklung

DevSecOps

Einsatz von Kryptografie

Sichere Software und datenschutzkonforme Umsetzung

Compliance-orientierte Entwicklung für deutsche und internationale Märkte

Thementag zu Zwei-Faktor-Authentifizierung im Mai

Wie in den vorigen Jahren findet im Frühjahr ein Online-Thementag statt. Diesmal dreht sich am 16. Mai alles um Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aus Developer-Sicht. Techniken wie 2FA und WebAuthn gehören zum Pflichtprogramm für Services, denn die reine Kombination aus Name und Passwort ist eine Einladung für Angriffe auf Accounts über Phishing und Co. Der Thementag zeigt die Hintergründe zur Multi-Faktor-Authentifizierung, zu WebAuthn und zum Time-based One-time Password Algorithmus (TOTP).

Für den Thementag sind bis zum 24. April Tickets zum Frühbucherpreis von 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erhältlich. Für die Konferenz im Herbst gibt es bis zur Veröffentlichung des Programms im Mai Blind-Bird-Tickets für 899 Euro. Gruppen erhalten automatisch ab drei Personen einen Rabatt.

Wer über den Verlauf der heise devSec und der zugehörigen Thementage informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag lautet dieses Jahr #devSec23.

(rme)