Sichere Softwareentwicklung: heise devSec dieses Jahr als Online-Konferenz

Die heise devSec findet dieses Jahr als Online-Veranstaltung statt. Die Veranstalter heise Developer, heise Security und dpunkt.verlag haben sich aufgrund der weiterhin unklaren Lage im Zuge der Corona-Pandemie zum Umzug von Heidelberg in den virtuellen Raum entschlossen. Am 21. und 22. Oktober gibt es insgesamt 24 Vorträge und zwei Keynotes in zwei parallelen Videostreams.

Unabhängig davon bestimmt erneut das Motto "Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code" die heise devSec. Sie richtet sich in erster Linie an Softwareentwicklerinnen und -entwickler, die das Thema Security im Blick haben, dafür verantwortlich sind und sich täglich den damit verbundenen Herausforderungen stellen müssen.

Das Programm bietet unter anderem Vorträge zu folgenden Themen:

Agile Threat Modeling

OWASP Top 10 und OWASP API Security Top 10

Jakarta EE Security und MicroProfile JWT

Incident Responses in großen Unternehmen

Kubernetes-Bordmittel für die Anwendungssicherheit

IT-Forensik: Digitale Spurensuche im Tatort Software

Frühbucherrabatt, Workshops und Videopakete

Tickets für die heise devSec Online sind bis zum 23. September zum Frühbucherpreis von 449 Euro plus Mehrwertsteuer erhältlich. Sie enthalten neben dem Live-Stream unbegrenzten Zugriff auf alle Videos im Nachgang der Konferenz. Wer bereits ein Ticket für die ursprünglich in Heidelberg geplante heise devSec 2020 gekauft hat, bekommt selbstverständlich den Differenzbetrag erstattet.

Eine Woche vorher findet zudem der Online-Workshop "Web Application Security, ein Crash-Kurs" am 14. Oktober statt. Nach der Konferenz gibt es am 28. Oktober den Online-Workshop "Java Security Sins". Der Nettopreis für die Workshops beträgt ebenfalls jeweils 449 Euro. Wer einen Workshop zusammen mit der Konferenz bucht, erhält einen zusätzlichen Rabatt.

Zwölf ausgewählte Vorträge der heise devSec 2019 sind derweil auf Vimeo zu einem Einführungspreis von 50 Euro erhältlich. Wer über den Verlauf der heise devSec informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag bleibt Online derselbe: #devSec20. (rme)