Sicherer Zugang zur Alibaba Cloud mit Equinix-Rechenzentren

Der Rechenzentren-Betreiber Equinix baut seine Partnerschaft mit der Alibaba Group weiter aus. Kunden können ab sofort an 17 Standorten Schnittstellen zur Alibaba Cloud nutzen, der laut Gartner drittgrößten Infrastructure-as-a-Service-Plattform weltweit. Neben den Regionen Amerika und Asien-Pazifik stehen in EMEA Rechenzentren in Dubai, London und Frankfurt zur Verfügung.

Hiesige Unternehmen sollen so mehr Spielraum für den Einsatz von Alibaba-Diensten erhalten. Ziel ist, dass Kunden sensible Daten in ihrer privaten Cloud auf Equinix-IBX-Rechenzentren vorhalten sollen, aber gleichzeitig die Nähe zur Alibaba Cloud und den dort angeschlossenen lokalen Märkten wahren können.

Equinix betreibt derzeit rund 210 Rechenzentren an 55 Standorten weltweit, daran angeschlossen sind über 1800 Netzprovider und mehr als 2900 Cloud-IT-Anbieter. Neben der Alibaba Cloud stehen unter anderem Schnittstellen zu AWS, Microsoft Azure und Google Cloud zur Verfügung.

(fo)