Fakespot: Mozilla übernimmt Unternehmen zur Erkennung von Fake-Rezensionen

Mozilla übernimmt das auf Erkennung von Fake-Rezensionen spezialisierte Unternehmen Fakespot. Das 2016 gegründete Start-up hat sich auf Tools spezialisiert, die gefälschte Bewertungen auf Online-Marktplätzen wie etwa Amazon oder eBay erkennen sollen. Der Dienst bietet Browser-Plug-ins, Apps und eine Website zur Überprüfung von Produkt-Bewertungen an und markiert mithilfe Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen solche, die minderwertige Produkte oder dubiose Verkäufer aufwerten sollen.

Nach der Übernahme stehe Fakespot weiterhin allen wichtigen Webbrowser und mobilen Geräten zur Verfügung. Das Mozilla-Team werde in die Weiterentwicklung investieren, heißt es in der Mitteilung vom Mozilla-Vorstandsmitglied Steve Teixeira. Es werde zukünftig allerdings auch Fakespot-Funktionen geben, "die einzigartig für Firefox sind". Worum es sich dabei genau handeln könnte, erklärt der Chief Product Officer nicht.

Besseres Einkaufserlebnis – weniger Umweltbelastung

Neben der Erkennung von betrügerischen Bewertungen biete Fakespot seinen Nutzern zusätzlich ein zufriedeneres Einkaufserlebnis – das wiederum zu weniger Retouren und einer geringen Umweltbelastung führe. Mozilla baue seine "Arbeit im Bereich ethischer KI und verantwortungsvoller Werbung weiter aus und Fakespot sei eine natürliche Ergänzung".

Mozilla will der Mitteilung zufolge zusammen mit dem Team und Gründer von Fakespot, Saoud Khalifah, an Verbesserungen arbeiten und die Investitionen in die Erkennungssoftware erhöhen.

Amazon ließ 2019 die Fakespot-App aus Apples App Store entfernen. Die App habe gegen die App Store-Regeln verstoßen und "irreführende Informationen" über Amazon-Verkäufer und deren Produkte gegeben. Fakespot sei geschäftsschädigend und ein potenzielles Sicherheitsrisiko, so Amazon. Mittlerweile sind zwei Fakespot-Apps im App Store wieder verfügbar, Fakespot Lite und Fakespot Pro Browser.

