Sicherheit im Abo: Ubuntu Pro jetzt für Allgemeinheit verfügbar

Ubuntu Pro ist ab sofort allgemein verfügbar. Es soll Teams dabei unterstützen, rechtzeitig Patches für Sicherheitslücken mit CVE-Eintrag zu erhalten und ihre Systeme abzusichern und konform zu Standards und Zertifizierungen wie FedRAMP, HIPAA und PCI-DSS zu halten. Bis jetzt war das Abonnement lediglich als Beta zu erhalten, oder aber für große Cloud-Kunden.

Es handelt sich um ein Abo-Modell von Canonical, das die zehnjährige Sicherheitsabdeckung und den optionalen technischen Support auf zusätzliche 23.000 Pakete über das Hauptbetriebssystem hinaus ergänzt. Es sei für Unternehmen gedacht, die ihre IT-Sicherheit verbessern wollen, und zwar nicht nur für das Haupt-Repository von Ubuntu, sondern für Tausende von Open-Source-Pakete und Toolchains.

Ubuntu Pro: Schnelle Sicherheitsupdates

Canonical will für das Ubuntu-Hauptprogramm besonders schnell auf Sicherheitslücken reagieren und Patches bereitstellen. Kritische Schwachstellen und andere Sicherheitsrisiken würden im Schnitt in weniger als 24 Stunden gepatcht. Ubuntu Pro stelle für kritische, hohe und ausgewählte mittlere CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures-Einträge von Sicherheitslücken) etwa von Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python, Redis, Rust, WordPress und mehr zügig Aktualisierungen bereit, erklärt Canonical.

Neben den Sicherheitspatches bietet Ubuntu Pro auch Werkzeuge für das Compliance-Management in regulierten und geprüften Umgebungen an. Etwa der Ubuntu Security Guide (USG) helfe bei der Umsetzung von Härtungs- und Compliance-Standards wie CIS-Benchmark und DISA-STIG-Profile. Um Compliance-Regelungen wie FedRAMP, HIPAA und PCI-DSS zu entsprechen, bietet Ubuntu Pro zudem FIPS-zertifizierte Verschlüsselungspakete an.

"Landscape" diene dem umfangreichen Systemmanagement und automatisiertem Patching. Zudem unterstützt Ubuntu Pro Livepatch, durch das Kernel-Sicherheitslücken zur Laufzeit im Speicher gepatcht werden können, und so die Notwendigkeit von Neustarts zu minimieren.

Ubuntu Pro ist für jedes Ubuntu LTS ab 16.04 LTS verfügbar. Bei Großkunden, die weltweit Dienste anbieten, befindet es sich bereits im Produktivbetrieb. Für die seit Oktober 2022 bereitstehende Beta-Version hätten sich bereits zehntausende Nutzerinnen und Nutzer für den Dienst angemeldet.

Unterschiedliche Versionen

Für Ubuntu Pro veranschlagt Canonical 25 US-Dollar (derzeit knapp 23 Euro) pro Jahr für Workstations oder 500 US-Dollar (459 Euro) pro Jahr für Server; das Standard-Abonnement deckt Sicherheitsupdates für alle Pakete in den Ubuntu Main- und Universe-Repositories ab. Es ist auch auf den Marktplätzen der Public-Cloud-Partner AWS, Azure und Google Cloud erhältlich. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis direkt mit dem Cloud-Anbieter und beträgt etwa 3,5 Prozent der durchschnittlich zugrundeliegenden Rechenkosten.

Eine abgespeckte Version ist als Ubuntu Pro (Infra-only)-Abonnement erhältlich und eignet sich für Bare-Metal-Bereitstellungen. Sie unterstützt das Basis-Betriebssystem sowie Private-Cloud-Komponenten. Es bietet sich Canoncial zufolge für Unternehmen an, die private Clouds aufbauen, die andere Gastbetriebssysteme für Anwendungen verwenden. Je Server sind dann 225 US-Dollar fällig.

Der optionale 24-7-Full-Support für das Ubuntu-Betriebssystem, MAAS, LXD, Kubernetes, OpenStack oder Ceph-Storage und für eine Reihe ungenannter Open-Source-Anwendungen kostet je Desktop 300 US-Dollar und für Server 3.400 US-Dollar pro Jahr. Wer am Wochenende auf Unterstützung verzichten kann, zahlt lediglich die Hälfte.

Privatanwender und Nutzer in Kleinunternehmen können Ubuntu Pro auf bis zu fünf Rechnern kostenfrei nutzen. Offizielle Mitglieder der Ubuntu Community dürfen es sogar auf 50 Rechnern einsetzen. Dazu müssen sich Interessierte lediglich bei ihrem Ubuntu-One-Konto anmelden oder ein kostenloses Konto erstellen und erhalten dann einen Token, mit dem sich Ubuntu Pro aktivieren lässt.

Ubuntu Pro lässt sich als 30-Tage-Testversion von der Canonical-Webseite beziehen.

Lesen Sie auch Google Cloud jetzt auch mit Ubuntu Pro iX Magazin

(dmk)