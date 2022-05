Sicherheitskamera wird unbrauchbar: Amazon schaltet die Cloud Cam ab

Amazon schaltet den Cloud-Dienst für seine Sicherheitskamera Cloud Cam ab. Im Netz kursieren Mails an Kundinnen und Kunden, in denen Amazon über das Support-Aus am 2. Dezember informiert. Die Cloud Cam, die in Deutschland nie angeboten wurde, kann damit nicht mehr benutzt werden.

Die Echtheit der Kundenmails hat Amazon dem Blog MacRumors bestätigt. Demnach sollen betroffene Kundinnen und Kunden Ersatz in Form einer Blink Mini erhalten. Wer Amazons Sicherheitskamera mit dem Dienst Key nutzte, kann sich zusätzlich noch einen Echo sichern. In der Kundenmail begründet Amazon den Schritt mit Support-Aufwand: Man wolle sich künftig stattdessen verstärkt um Produkte von Ring und Blink kümmern.

Kurze Karriere mit Kontroversen

Amazons Cloud Cam war selbst in den USA nur kurz im Handel, sorgte in Kombination mit dem verknüpften Dienst Key aber gleich für mehrere Kontroversen: Key ist ein Smart-Home-System, mit dem Paketboten und anderen Dienstleistern bei Abwesenheit Zugang zur eigenen Wohnung ermöglicht werden kann. Dafür braucht es eine kompatible Kamera wie Amazons Cloud Cam und ein kompatibles Türschloss. Bei der Ankündigung im Jahr 2017 sorgte das Konzept für viel Spott – kein Wunder, dass es in Deutschland bis heute nicht angeboten wird.

Ende 2017 veröffentlichte die US-amerikanische Sicherheitsfirma Rhino Security Labs eine Sicherheitslücke, die Amazons Sicherheitskamera mit DDoS-Attacken überrumpeln konnte. 2019 berichtete schließlich Bloomberg, dass Amazon-Angestellte von Cloud Cam aufgezeichnete Videoschnipsel ansahen und auswerteten. Diese Aufnahmen sollen teilweise von Amazon-Angestellten selbst eingeschickt worden sein. Andere Aufnahmen stammten aber auch von normalen Usern, die Amazon Clips zum Lösen technischer Probleme zur Verfügung stellten.

Mit der Abschaltung seiner Cloud Cam zieht Amazon nun einen Schlussstrich unter das erfolglose Kapitel seiner eigenen Sicherheitskamera. Neuere Produkte vertreibt Amazon unter den Marken Blink und Ring.

(dahe)