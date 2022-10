Sicherheitsmängel: Tesla Cyberquad für Kinder zurückgerufen

Der Hersteller des Tesla Cyberquad für Kinder, Radio Flyer, hat das elektromotorisch angetriebene Gefährt in den USA zurückgerufen, nachdem die US-Aufsichtsbehörde für Produktsicherheit Consumer Product Safety Commission (CPSC) eklatante Sicherheitsmängel gefunden hat. Dies geht aus einem von der CPSC veröffentlichten Rückruf von Donnerstag hervor.

Demnach verstoße das Quad gegen bundesweite Sicherheitsstandards für Geländefahrzeuge (ATV – All Terrain Vehicle) für Jugendliche. Zudem fehle dem Gefährt ein ATV-Aktionsplan, der unter anderem Fahrerschulung, Altersempfehlung sowie Sicherheitsmaßnahmen beschreibt. Ohne dieses Papier dürfen solche Fahrzeuge in den USA nicht in Umlauf gebracht werden.

Mängel an der Federung und fehlende Papiere

Die CPSC bemängelt, dass das Quad mit seinem Vollstahlrahmen mit starrer Hinterachse und einzelnem Federbein nicht die Bundesnormen für mechanische Federungen erfüllt. Auch die Anforderungen für den maximalen Reifendruck für Kinder-ATVs erfülle das Ende 2021 vorgestellte Tesla Cyberquad nicht. Radio Flyer ruft Besitzer eines solchen Fahrzeugs dazu auf, die Motorsteuerung zu entfernen und das Cyberquad nicht mehr zu benutzen. Durch die Entfernung der Steuereinheit wird das Fahrzeug dauerhaft deaktiviert. Wer sie an das Unternehmen zurückschickt, erhält den vollen Kaufpreis erstattet, verspricht Radio Flyer. Dafür hat das Unternehmen eine eigene Webseite eingerichtet, um den Rücksendevorgang zu starten.

Von der Rückrufaktion sind etwa 5000 Cyberquads für Kinder betroffen, die in den USA verkauft wurden. Der Elektoautohersteller Tesla hatte das rund 1900 US-Dollar teure Vehikel exklusiv über seine Webseite angeboten. An der Konstruktion des Fahrzeugs war Tesla aber nicht beteiligt. Tesla steuerte lediglich das Design bei, das von Tesla Chefdesigner Franz von Holzhausen stammt und dem 2019 angekündigten "echten" Cyberquad von Tesla ähnelt. Holzhausen hatte das Cyberquad für Kinder auch verkaufswirksam in einem Video mit seinen Kindern vorgestellt.

Ein 500-Watt-Elektromotor beschleunigt das Tesla Cyberquad auf maximal 10 mph, etwa 16 km/h. Gas gegeben wird per Daumengas. Eine Akkufüllung reicht für etwa 25 km. Abgebremst wird es lediglich über eine einzelne Scheibenbremse. Das Tesla Cyberquad wurde nicht komplett zusammengebaut geliefert. Käuferinnen und Käufer mussten etwa noch Lenker, Federbein und Reifen montieren.

Das Design des Cyberquads ist an dem des Cybertrucks von Telsa angelehnt.

