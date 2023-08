Sicherheitsrisiko: Einige Canon-Drucker klammern sich an WLAN-Passwort

Der Kamera- und Druckerhersteller Canon warnt davor, dass in einem Drucker gespeicherte WLAN-Passwörter nach einem Verkauf und einer Neueinrichtung des Geräts möglicherweise bestehen bleiben können. Das Sicherheitsrisiko kann man aber abstellen.

WLAN-Passwort-Leak

In einem Beitrag erläutert der Hersteller, dass einige Modelle der Inkjet-Reihe (Heim- und Büro-/Großformat) beim üblichen Initialisierungsprozess die Wi-Fi-Verbindungseinstellungen nicht löschen. So könnten Unbefugte etwa bei einer Reparatur oder nach einem Weiterverkauf unter anderem das WLAN-Passwort und IP-Adressen auslesen. Im schlimmsten Fall könnten Angreifer damit ausgerüstet in Netzwerke eindringen.

Die konkret betroffenen Modelle listet Canon auf einer Website auf. Darunter ist beispielsweise die E300- und TS5380-Serie.

Um die Wi-Fi-Daten zu löschen, müssen Besitzer einen Komplettreset oder einen Reset der LAN-Einstellungen durchführen. Im Anschluss müssen sie die Wireless-LAN-Funktion aktivieren und den vorigen Reset abermals ausführen.

(des)