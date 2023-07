Sicherheitsupdate: Angreifer können Sicherheitslösung Sophos UTM attackieren

Netzwerkadmins, die die Sicherheitslösung Unified Threat Management (UTM) von Sophos einsetzen, sollten ihre Appliances auf den aktuellen Stand bringen. In einer aktuellen UTM-Version haben die Entwickler mehrere Sicherheitslücken geschlossen.

Wie aus einem Beitrag hervorgeht, können Angreifer unter anderem an OpenSSL-Lücken (CVE-2023-0286 "hoch", CVE-2023-0215 "hoch") ansetzen und DoS-Zustände auslösen. In so einem Fall stürzen Geräte oft ab und Services stehen nicht mehr zur Verfügung. Das ist bei einer Sicherheitsappliance natürlich fatal.

Weitere Schwachstellen betreffen unter anderem das Webadmin-Interface und den Webserver. Hier könnten Angreifer im schlimmsten Fall Schadcode ausführen (CVE-2023-33673 "kritisch"). Die Entwickler geben an, die Sicherheitslücken in der UTM-Ausgabe 9.7 MR16 (9.716) geschlossen zu haben.

(des)