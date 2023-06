Sicherheitsupdate: Angreifer können Traffic von Huawei-WLAN-Router hijacken

Wer den WLAN-Router B535-232a von Huawei besitzt, sollte das Gerät aus Sicherheitsgründen auf den aktuellen Stand bringen. Andernfalls können Angreifer auf Traffic zugreifen.

In einer Warnmeldung wird der Bedrohungsgrad der Sicherheitslücke (CVE-2022-48469) mit "hoch" eingestuft. Hat ein Angreifer Remote-Zugriff auf den Router, kann er aufgrund einer Verwundbarkeit bei der Auflösung von Domainnamen mit einem manipulierten Domainnamen an der Schwachstelle ansetzen. So können Angreifer Datenpakete kapern.

Die Entwickler geben an, das Sicherheitsproblem in der Version B535-232a 2.0.0.1 (H318SP6C983) gelöst zu haben.

(des)