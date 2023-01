Sicherheitsupdate BIND: Angreifer könnten DNS-Server mit Anfragen überfluten

Kommt auf Servern BIND zur Namensauflösung im Domain Name System (DNS) zum Einsatz, sollten Admins das Programmpaket zeitnah auf den aktuellen Stand bringen. Angreifer könnten in BIND 9 und BIND Preview Edition an drei Schwachstellen ansetzen und Systeme attackieren.

Alle drei Sicherheitslücken (CVE-2022-3094, CVE-2022-3736, CVE-2022-3924) sind mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestuft. In allen Fällen sollen DoS-Attacken aus der Ferne möglich sein. So könnten Angreifer etwa Server mit DNS-Update-Nachrichten fluten, um Server in die Knie zu zwingen.

Die Entwickler geben an, bislang keine Attacken auf die Schwachstellen beobachtet zu haben. Admins sollten eine der abgesicherten Versionen installieren:

9.16.37

9.18.11

9.19.9

BIND Preview Edition 9.16.37-S1

