Sicherheitsupdates: Admin-Lücke bedroht Cisco Business Process Automation

Admins von Cisco-Soft- und -Hardware sollten die aktuellen Warnmeldungen studieren und die sie betreffenden Sicherheitsupdates installieren. Davon sind unter anderem Geräte mit dem Betriebssystem IOS und das Fernwartungstool Business Process Automation (BPA) betroffen.

Besonders gefährliche Schwachstellen

Am gefährlichsten gelten zwei Lücken (CVE-2021-1574, CVE-2021-1576) in BPA. Hier könnten Angreifer über das Internet am verwundbaren Management-Interface ansetzen. Mit präparierten HTTP-Anfragen oder dem Auslesen von Informationen aus Log-Dateien könnten Angreifer sich zum Administrator befördern. Beide Lücken sind mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestuft. Cisco gibt an BPA 3.1 gegen solche Attacken abgesichert zu haben. Vorige Ausgaben sollen für die geschilderten Angriffe anfällig sein.

Ebenfalls mit hoch eingestuft sind Schwachstellen in IOS und IOS XE und Web Security Appliance (WSA). Die IOS-Lücke bedroht Swiches der Catalyst-4500- und Catalyst-4500-X-Serie. Aufgrund von Fehlern bei der Verarbeitung von Bidirectional-Forwarding-Detection-Nachrichten (BFD) könnten Angreifer einen Neustart des Systems auslösen (DoS-Attacke). WSA kann sich an präparierten XML-Konfigurationsdateien verschlucken und authentifizierte entfernte Angreifer zu Root-Nutzern machen.

Noch mehr Lücken

Setzen Angreifer erfolgreich an den mit "mittel" eingestuften Sicherheitslücken in unter anderem Identity Services und SD-WAN an, könnten sie etwa Informationen leaken.

Liste nach Bedrohungsgrad absteigend sortiert:

