Sicherheitsupdates: Angreifer können Drucker von HP und Samsung attackieren

Es sind wichtige Sicherheitspatches für verschiedene Drucker von HP und Samsung erschienen. Nach einer erfolgreichen Attacke können sich Angreifer höhere Nutzerrechte verschaffen.

Anzeige

Die Schwachstelle (CVE-2023-4894) ist mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestuft. Setzen Angreifer erfolgreich an der Lücke an, stehen sie am Ende mit höheren Nutzerrechte da. Wie eine Attacke im Detail aussehen könnte, ist bislang unklar. Der Schwachpunkt soll ein Uncontrolled Search Path Element sein.

Davon sind unter anderem HP-Modelle der Laser-Jet-Reihe und verschiedene Samsung-Modelle betroffen. Die angreifbaren Drucker und die Sicherheitspatches listet HP in einer Warnmeldung auf.

(des)