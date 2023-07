Sicherheitsupdates: Schadcode-Attacken auf HP-LaserJet-Pro-Drucker möglich

Angreifer können verschiedene Drucker-Modelle von HP der LaserJet-Pro-Serie attackieren und im schlimmsten Fall Schadcode ausführen. Gegen mögliche Attacken abgesicherte Firmware-Versionen sind verfügbar.

Anzeige

Die Sicherheitslücken (CVE-2023-35175, CVE-2023-35176, CVE-2023-35177, CVE-2023-35178) sind alle mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestuft. So könnten entfernte Angreifer etwa an einer Schwachstelle in der Web-Service-Eventing-Komponente ansetzen, um Schadcode auf Geräte zu schieben und auszuführen. Außerdem sind DoS-Angriffe möglich.

Bedroht ist unter anderem die LaserJet-Pro-Serie MFP M478-M479. HP gibt an, dass die Firmware 002_2322C gegen die Attacken abgesichert ist.

(des)