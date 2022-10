"Silent Hill": Mehrere neue Horrorspiele in Arbeit

Die japanische Spielefirma Konami arbeitet an mehreren neuen "Silent Hill"-Spielen. Die kultige Horrorspielreihe wird unter anderem mit "Silent Hill F" und "Silent Hill Townfall" fortgeführt, kündigte Konami Mittwoch an. Außerdem ist eine Neuauflage von "Silent Hill 2" in Arbeit.

Dabei soll es sich um ein Remake, also ein von Grund auf neu entwickeltes Spiel, handeln. Entwickelt wird es vom polnischen Studio Bloober Team, das im Horrorbereich unter anderem mit der "Layers of Fear"-Reihe, "Blair Witch" und "The Medium" Erfahrung gesammelt hat. 12 Monate nach Release – der Termin steht noch nicht fest – wird das Remake von "Silent Hill 2" exklusiv auf PC und PS5 erscheinen. Eine Last-Gen-Version ist nicht angekündigt.

Zudem entstehen mit "Townfall" und "Silent Hill F" zwei komplett neue Spiele im "Silent Hill"-Universum. "Townfall" wird vom schottischen Indie-Studio No Code, das vor allem für seinen Sci-Fi-Thriller "Observation" bekannt ist. Als Publisher tritt Annapurna Interactive auf, zu den Spielinhalten ist bislang nur wenig bekannt.

Das gilt auch für das mysteriöse "Silent Hill F", das im Japan der 1960er-Jahre spielen wird. Entwickelt wird es von Neoboards Entertainment mit Sitz in Hongkong, das bisher vor allem mit Capcom zusammengearbeitet hat – etwa bei "Resident Evil: Resistance" und Resident Evil Re:Verse".

Film um "Silent Hill 2"

Neben den Videospielen sollen auch Filminhalte um die "Silent Hill"-Reihe entstehen, kündigte Konami an. Dazu gehört ein Film von Christophe Gans, der 2006 schon "Silent Hill" auf die Kinoleinwand brachte. Sein neuer Film soll sich um die Geschehnisse aus "Silent Hill 2" drehen.

Schließlich entsteht mit "Silent Hill Ascension" eine "interaktive Streaming-Erfahrung", die gemeinsam mit Freunden geschaut/gespielt werden kann. Dabei geht es offenbar darum, an bestimmten Situationen im Film Entscheidungen zu treffen, die den weiteren Verlauf bestimmen. Mit ähnlichen Formaten hat Netflix beispielsweise mit "Black Mirror: Bandersnatch" experimentiert.

(dahe)