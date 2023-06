Bei einem simulierten Test einer KI-gesteuerten Drohne ist die Software zu dem Schluss gekommen, dass das effektivste Mittel zur Erreichung des vorgegebenen Ziels die Eliminierung des eigenen Operators ist. Dieses unerwartete Vorgehen hat Tucker Hamilton von der US Air Force vor wenigen Tagen auf einer Konferenz der Royal Aeronautical Society zur Zukunft öffentlich gemacht. Beobachtet wurde es demnach bei einer Simulation, in der eine KI-Drohne Luftabwehrstellungen identifizieren und ausschalten sollte. Für jede gab es demnach Punkte, schießen durfte sie aber erst nach einer Bestätigung durch den Operator. Weil der aber auch Abschüsse – und damit Punkte – verhinderte, habe sie einfach ihn abgeschossen.

Mit allen Mitteln zu mehr Punkten

"Das System hat zu realisieren begonnen, dass der Operator gelegentlich den Abschuss identifizierter Bedrohungen verhinderte und ihm damit Punkte versagte", erklärte Hamilton mit den typischen Begrifflichkeiten, die KI-Entscheidungen vermenschlichen. "Was hat es getan? Es hat den Operator getötet", erklärte er weiter. Denn diese Person habe es verhindert, dass sie die Vorgabe der Punktmaximierung erreicht. Als Reaktion habe man der KI beigebracht, dass es schlecht sei, den Operator zu eliminieren und dass das Punktabzüge bringt. Daraufhin habe sie den Funkturm zerstört, über den die Kommunikation mit dem Operator gelaufen ist, um ungestört Luftabwehrstellungen abschießen zu können.

Hamilton schließt aus der Begebenheit, dass man nicht über Künstliche Intelligenz, Intelligenz, maschinelles Lernen und Autonomie diskutieren könne, ohne dass man auch über Ethik spreche. Die Royal Aeronautical Society, die sich mit vielen Aspekten der Luft- und Raumfahrt beschäftigt, spricht derweil von einem Szenario, welches aus einem Science-Fiction-Thriller zu kommen scheint. Gleichzeitig bleiben nach der Schilderung aber ein paar Fragen offen. So hat Hamilton ja eigentlich behauptet, dass das von der KI gesteuerte Kampfflugzeug in der Simulation nur Raketen abschießen durfte, wenn der Operator dem zustimmt. Das sollte eigentlich so implementiert sein, dass die KI das nicht umgehen kann, denn seiner eigenen Eliminierung hat der sicher nicht zugestimmt.

Künstliche Intelligenz und ChatGPT waren ein bestimmendes Thema der Konferenz zur Zukunft der Kriegsführung in der Luft und im Weltraum, die vergangene Woche in London durchgeführt wurde. Dass die Abgabe von immer mehr Verantwortung an KI keine Zukunftsmusik ist, hat erst vor wenigen Monaten der US-Luftfahrtkonzern Lockheed Martin deutlich gemacht. Der hatte publik gemacht, dass eine KI mehr als 17 Stunden lang die Flugkontrolle über ein US-Experimentalflugzeug hatte; weitere Flüge sollen folgen. Airbus testet derweil ein System, das in Notfällen autonom ohne menschlichen Piloten einen nahen Flughafen ansteuern und landen können soll. Die US Air Force wiederum arbeitet schon seit Jahren an einer autonomen KI-Drohne.

(mho)