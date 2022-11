Sinnvoller Diebstahlschutz? Bluetooth-Tracker in Objektiv- und Kameradeckeln

Mittels Kickstarter will ein US-Unternehmen die Produkte "Cosmocap" und "Satellite" auf den Markt bringen. Airtags und Tiles landen so direkt an der Kamera.

Auf der Kamera das Cosmocap, rechts daneben ist das mit einem Pluszeichen markierte Satellite zu sehen. (Bild: Kuvrd)