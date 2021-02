Siri: Spotify & Co bald als Standard-Streaming-Dienst möglich

Apple bereitet eine weitere Öffnung von iOS 14 für Dritt-Dienste vor. In der ersten Vorabversion von iOS 14.5 ist es erstmals möglich, eine Standard-Musik-App für Apples integriertes Sprachassistenzsystem Siri festzulegen: Will man per Sprachbefehl die Wiedergabe eines Musiktitels oder einer Playlist starten, fragt Siri beim ersten Mal nach, welche installierte Musik-App man dafür verwenden möchte. Anschließend leitet Siri alle Musik-Steuerungsbefehle direkt an die gewählte App weiter – beispielsweise an Spotify.

Standard-Streaming-Dienst für Siri

Dritt-Dienste wie Spotify können sich zwar schon seit iOS 13 in Apples Sprachassistenzsystem auf dem iPhone integrieren, der Nutzer muss jedem Wiedergabebefehl bislang aber stets ein "mit Spotify" anhängen, als Standard bleibt fest Apples Musik-App respektive Apple Music eingestellt. Durch die freie Wahl eines anderen Standard-Musik-Dienstes für Siri entfällt der lästige Zusatz bei jedem Sprachbefehl.

Apple hat die entsprechende Erweiterung für Siri bislang nicht angekündigt, entsprechend bleibt offen, ob diese als Teil von iOS 14.5 erscheint. Das iPhone- und iPad-Update dürfte im März veröffentlicht werden. Die Funktion scheint derzeit in einer frühen Testphase zu stecken und funktioniert noch nicht reibungslos. Bislang scheint es auch im Betriebssystem keinerlei Einstellung zu geben, um die Standard-Musik-App nachträglich wieder zu ändern.

iOS 14 mit erster Auswahl von Standard-Apps

Ab iOS 14 ist es bereits möglich, selbst einen Standard-Browser und E-Mail-Client zu bestimmen, statt dafür stets Apples Safari und Mail-App nutzen zu müssen. Man gehe bei der Öffnung von iOS sehr vorsichtig vor, damit es nicht zu "Chaos" komme, erklärte Apples Software-Chef bei der Einführung und ließ offen, ob man künftig auch andere Standard-Apps etwa für Karten- und Musikdienste wählen kann.

Den HomePod hat Apple im vergangenen Jahr offiziell für Dritt-Streaming-Dienste geöffnet, allerdings muss eine Anpassung durch den Anbieter und eine Zulassung durch Apple erfolgen – bislang ist das ausschließlich dem US-Streaming-Dienst Pandora möglich. Laut Apple wird auch Amazon Music künftig direkt auf HomePods laufen, zu Spotify-Support liegen noch keine Informationen vor. Spotify sieht sich gegenüber Apple Music im Nachteil und hat 2019 eine Kartellklage gegen Apple angestrengt. Apple dürfte sich auf lange Sicht öffnen, so Spotify-Chef Daniel Ek im vergangenen Sommer, bis zu einer "fairen Plattform" seien aber noch viele Schritte nötig. (lbe)