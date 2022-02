Siri erhält geschlechtsneutrale Stimme

Apple baut das Stimmrepertoire von Siri weiter aus. In den jüngsten Betaversionen von Apples Betriebssystemen ist eine neue englische Stimme für die Sprachvariante "US-Amerikanisch" integriert, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion von iOS 15.4 und macOS 12.3 berichten. Die nun fünfte (englische) Stimmoption für Apples Sprachassistenzsystem ist möglichst geschlechtsneutral gehalten – statt klar als weibliche oder männliche Stimme identifizierbar zu sein.

Fünf Siri-Stimmen auf Englisch

Apple gebe iPhone-Nutzern damit "mehr Optionen bei der Wahl einer Stimme, die zu ihnen spricht", teilte das Unternehmen gegenüber Axios mit, das Sprachassistenzsystem solle sich möglichst auf den Nutzer zugeschnitten anhören. Für die neue "Stimme 5" kommt die Stimme eines "Mitglieds der LGBTQ+-Community" zum Einsatz, wie der Hersteller bestätigte, ohne aber weitere Details zu nennen.

Ob eine ähnliche neue Stimmoption für weitere Sprachen geplant ist, bleibt vorerst offen. Für andere Sprachen als Englisch sind bislang zwei Siri-Stimmen verfügbar.

Siri war ursprünglich in den meisten Regionen standardmäßig weiblich. Es gab aber auch eine männliche Stimme als Option, die in einzelnen Ländern wie etwa Großbritannien als Standard zum Einsatz kam. 2019 kritisierte ein Bericht der UNESCO, dass digitale Assistenten größtenteils weibliche Stimmen haben und sich unterwürfig verhalten. Apple löste sich dann mit iOS 14.5 im vergangenen Jahr von der Standardeinstellung: Seitdem wird gleich bei der Einrichtung die Wahl einer Stimme angeboten. Apple wolle damit "die Diversität der Welt, in der wir leben, besser reflektieren", teilte das Unternehmen bei der Einführung mit. Damals wurden auch zwei weitere US-Siri-Stimmen ergänzt, die von schwarzen Sprechern stammen.

Genderneutrale Emojis sind schon seit längerem Teil von iOS, sie lassen sich als Option neben einer weiblichen und männlichen Darstellung wählen, der Unicode-Standard Emoji 13 hat das Angebot nochmals deutlich erweitert.

(lbe)