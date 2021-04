Apples Siri nicht mehr automatisch weiblich

Die Default-Stimme von Siri für die Standardsprache Englisch ist künftig nicht mehr automatisch auf weiblich festgelegt. Dies kündigte Apple kurz vor der Veröffentlichung von iOS 14.5 an, das demnächst erwartet wird. Nutzer dürfen nun im Rahmen des Set-up-Prozesses wählen, welche Stimme verwendet werden soll. Das gilt auch für die Smartspeaker HomePod und HomePod mini.

Diversität der Welt besser reflektieren

Wir freuen uns, zwei neue Siri-Stimmen für Englischsprechende sowie die Option einzuführen, dass Siri-Nutzer die Stimme, die sie wünschen, bei der Einrichtung ihres Gerätes wählen", so der Konzern gegenüber dem IT-Blog TechCrunch. Dies sei eine Fortsetzung von Apples "anhaltendem Commitment zu Diversität und Inklusion", schreibt der Konzern. Produkte und Dienste sollen so gestaltet sein, dass sie "die Diversität der Welt, in der wir leben, besser reflektieren".

Siri war mit einer Frauenstimme bekanntgeworden, weshalb man das System hierzulande seit Jahren als "Sprachassistentin" bezeichnet. Es war allerdings auch schon vor iOS 14.5 möglich, die Stimme zu ändern und es standen stets männliche wie weibliche Stimmen zur Verfügung. Neu ist nun, dass die Auswahl in den Einrichtungsprozess integriert wird. Wie dies in anderen Sprachräumen gehandhabt wird, blieb zunächst unklar; tatsächlich gab es einzelne Regionen, in denen Siri zuvor per default männlich war.

Verbesserter Sprachfluss für Siri

Apple teilte weiterhin mit, dass für die zwei neuen englischen Stimmen Aufzeichnungen von Sprechern durch Apples hauseigene "Neural"-Text-to-Speech-Engine laufen. Dies erlaube einen organischeren Sprachfluss. Ganze Sätze werden dabei "on the fly" generiert. Die Siri-Geschlechtsauswahl soll bereits Teil der jüngsten iOS-14.5-Beta 6 sein, die in dieser Woche verteilt wurde.

Siri enthält außerdem Verbesserungen der Stimmen für irisches Englisch, Russisch und Italienisch, alle nutzen nun Apples "Neural"-Engine. Dies betrifft mittlerweile 38 verschiedene Stimmen weltweit. Siri soll mittlerweile 25 Milliarden Anfragen auf über 500 Millionen Geräten in 21 Sprachen aus 36 Ländern bewältigen, so Apple. (bsc)