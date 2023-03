Skoda Fabia: Abgasnorm Euro 7 könnte das Aus bedeuten

Abseits der großen medialen Bühne wird derzeit um die Abgasnorm Euro 7 hart gerungen. In der Kritik stehen sowohl die drastisch verschärften Grenzwerte als auch der straffe Zeitplan zwischen finaler Verabschiedung der Norm und ihrer Einführung. Als problematisch wird gesehen, dass gerade Kleinwagen aus dem Sortiment fallen könnten. Skoda-Vorstandschef Klaus Zellmer spekuliert in einem Interview mit der "Auto, Motor und Sport" (Ausgabe 7/2023) offen darüber, den Fabia einzustellen, wenn die Abgasnorm Euro 7 wie derzeit geplant umgesetzt wird. Was er nicht sagt: Skoda wird weiterhin in diesem Segment vertreten bleiben.

Kleinwagen mit Verbrenner von Volkswagen: Ab 2025 ungewiss

Der Fabia gehört zu den momentan beliebtesten Modellen von Skoda. Der Kleinwagen ist in seiner aktuellen Form seit September 2021 im Handel. Er teilt sich die technische Basis mit VW Polo und Seat Ibiza, die schon länger auf dem Markt sind. Regulär sollte der Polo und damit in dichter Folge auch der Ibiza 2024 ersetzt werden, doch ob es wirklich nochmal eine neue Plattform mit Verbrenner in diesem Segment geben wird, ist momentan ungewiss. Die verschärfte Abgasnorm spielt dabei durchaus eine Rolle. Ein Kleinwagen mit Euro 7 würde insgesamt 5000 Euro teurer werden, argumentierte kürzlich VW-Chef Thomas Schäfer. Die Umstellung würde massive Investitionen erfordern, die dann bei der Transformation hin zur E-Mobilität fehlen, fügte Zellmer im Interview mit der Auto, Motor und Sport hinzu.

Polo mit Euro 7 ab 25.000 Euro

Ein Basis-Polo würde damit rund 25.000 Euro kosten, meint Zellmer, was am Markt kaum durchzusetzen sei. Die Einstiegsmodelle von Ibiza und Fabia sind momentan allerdings erheblich günstiger als der Polo. Der kostet aktuell mindestens 20.830 Euro, die Ableger von Skoda (ab 15.350 Euro) und Seat (ab 16.590 Euro) sind für weniger Geld zu haben. Bei vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung werden die Differenzen allerdings etwas kleiner.

Zellmer rechnet erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts damit, dass Autos mit Verbrennungsmotor ähnlich teuer werden wie vergleichbare Elektroautos. Material und Fertigungskosten seien deutlich höher als bei Verbrennern, was wohl auch so bleibe. Allerdings würden Autos mit konventionellem Antrieb durch die Abgasnorm Euro 7 perspektivisch ebenfalls im Preis steigen. Unter Berücksichtigung aller Kosten sind Elektroautos schon heute oftmals günstiger als vergleichbare Verbrenner.

E-Kleinwagen auch von Skoda

Sollte der Fabia tatsächlich mit der Einführung der Abgasnorm Euro 7 eingestellt werden, bedeutet das nicht automatisch das Ende eines Angebots von Skoda in diesem Segment. Vermutlich im kommenden Jahr wird Volkswagen einen batterieelektrischen Kleinwagen vorstellen. Um den in möglichst hoher Stückzahl vom Band laufen zu lassen, wird es ihn ziemlich sicher in leicht abgewandelter Form auch als Skoda und Seat bzw. Cupra geben. Die einst anvisierten 20.000 Euro für das Basismodell dieses E-Kleinwagens von VW sind durch gestiegene Preise für Rohstoffe und Inflation vom Tisch. Gerechnet werden muss eher mit Preisen ab 25.000 Euro.

Abgasnorm Euro 7 in der Kritik

Zeitlich ist die geplante Einführung der Abgasnorm Euro 7 in der Tat ambitioniert. Denn einerseits ist sie auf der gesetzgeberischer Seite noch nicht final beschlossen, andererseits soll die für alle erstmals in der EU zugelassenen Autos ab September 2025 die neue Mindestanforderung sein. Da jedes neues Modell vor seiner Markteinführung homologiert werden muss, droht hier ein Stau. Unter anderem das wird von unterschiedlicher Seite hart kritisiert. Der Verband der Automobilindustrie, Betriebsräte und Ministerpräsidenten sprechen sich dafür aus, die Einführung der Abgasnorm Euro 7 zu verschieben.

(mfz)