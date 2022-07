"Skull and Bones": Ubisoft zeigt sein Piratenspiel

Ubisoft hat erste Gameplay-Szenen zur aktuellen Fassung seines Piratenspiels "Skull and Bones" veröffentlicht. Das Online-Spiel wurde ursprünglich auf der E3 2017 gezeigt, seitdem allerdings mehrfach verschoben und neu ausgerichtet. Die Version, die sich nun auf der Zielgeraden befindet, scheint eine Mischung aus "The Division" und "Assassin's Creed" zu werden.

Im Gameplay-Trailer fällt "Skull and Bones" zumindest durch die Ubisoft-Eigenarten auf, die das französische Studio seit Jahren in fast allen seiner Spiele unterbringt: Es gibt eine offene Spielwelt und etliche Fleißarbeiten in Form von Ressourcensammelei und Crafting. Belohnt wird man für diese Mühen mit kosmetischen Gegenständen und Verbesserungen fürs Schiff – ob und wie prominent Mikrotransaktionen integriert werden, bleibt abzuwarten.

"Sea of Thieves" trifft "Assassin's Creed"

Auf die Idee für "Skull and Bones" kam Ubisoft wohl wegen des Erfolgs des "Assassin's Creed"-Ablegers "Black Flag", dessen Ausflüge mit dem Piratenschiff sich großer Beliebtheit erfreuten. Optisch erinnert "Skull and Bones" recht stark an die "Assassin's Creed"-Spiele. Schauplatz ist der Indische Ozean, dem Ubisoft einen leichten Fantasy-Flair eingehaucht hat.

Spielerisch drängt sich der Vergleich zu "Sea of Thieves" von Microsoft auf: Auch dort spielt man einen Piraten in einer offenen Mehrspielerwelt. Im Vergleich zum Microsoft-Piratenspiel wirkt "Skull and Bones" zumindest im veröffentlichten Gameplay-Video etwas austauschbar.

Während man in "Sea of Thieves" außerdem zu Fuß Inseln bereisen und Skelettgegner bekämpfen kann, zeigte Ubisoft bisher fast ausschließlich Szenen auf dem Schiff. Zu Fuß ist die Spielfigur nur in einer kleinen Hafenstadt unterwegs, die als Hub für die Spielwelt dient. Kämpfe zu Fuß wurden im Trailer nicht gezeigt.

"Skull and Bones" soll nach Jahren der Entwicklung am 8. November auf den Markt kommen. Zu diesem Termin dürfte das Ubisoft-Spiel es schwer haben, die volle Aufmerksamkeit der Spielerschaft zu erlangen_ "God of War: Ragnarök" erscheint einen Tag später.

(dahe)