Skullcandy Push-Active: Sportkopfhörer mit neuem Sprachassistenten Skull-iQ

Der Hersteller Skullcandy legt den Fokus erneut auf den Preisbereich unter 100 Euro und bringt neue In-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Zudem startet mit Skull-iQ eine neu entwickelte Plattform zur Sprachbedienung, die künftig auch in weiteren Kopfhörern von Skullcandy stecken soll.

Das neue Modell heißt Push Active und ist besonders für den Einsatz beim Sport konzipiert. Die True-Wireless-In-Ears werden via Bluetooth 5.2 gekoppelt. Für den Sound sorgen speziell abgestimmte Treiber, zudem sind zwei Mikrofone eingebaut, die Skullcandy mit eigener Rauschunterdrückung ausstattet. Über ANC verfügen die Kopfhörer nicht, der Hersteller verspricht jedoch eine gute passive Dämpfung.

Die Push Active sind nach IP55 gegen Staub, Wasser und Schweiß geschützt. Damit sie auch in Bewegung sicher sitzen, hält ein Bügel über dem Ohr die In-Ears in Position. Sollten die kleinen Stöpsel doch einmal verloren gehen, lassen sie sich über die eingebaute Tile-Tracker-Technik suchen und finden - hoffentlich. Der Akku, über dessen genaue Kapazität der Hersteller schweigt, soll zehn Stunden Wiedergabe schaffen. Weitere 34 Stunden seien durch Aufladen mit dem Case möglich. Updates finden über die Skullcandy-App ihren Weg auf die Kopfhörer. Zehn Minuten Laden sollen zwei Stunden Wiedergabe bringen. Das Case bekommt seinen Strom über USB-C.

Sprachsteuerung mit Skull-iQ

Zusammen mit den neuen In-Ears feiert der neue Sprachassistent Skull-iQ Premiere. Damit soll es möglich sein, die Kopfhörer vollständig per Sprache zu bedienen und zudem den jeweiligen Assistenten auf dem verbundenen Smartphone einzubinden. Neben den üblichen Funktionen zum Steuern der Musikwiedergabe und der Lautstärke lässt sich mit Hilfe von Skull-iQ zudem der Transparenzmodus zu- und abschalten sowie Spotify Tap bedienen. Das Kommando für den Assistenten lautet "Hey Skullcandy" gefolgt von entsprechenden Befehlen wie "Play", "Volume up" oder "Stay-aware on".

Der Skullcandy Push Active ist der erste neue Kopfhörer mit Skull-iQ und kostet zum Start 79,99 Euro. Noch vor dem Jahreswechsel plant Scullcandy die Präsentation eines weiteren Kopfhörers mit Skull-iQ.

(sht)