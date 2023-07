Skurriles Geschäftsmodell: Schufa-Tochter bewirbt Schufa-freie Kredite

Ohne guten Schufa-Bonitätswert einen halbwegs bezahlbaren Kredit zu bekommen, ist ein schwieriges Unterfangen. Doch genau dafür wirbt das Vermittlungsangebot Bonify der Berliner Firma Forteil – seit Ende 2022 eine Schufa-Tochter. Diverse "Schufa-freie" Digitalkredite sind dort im Angebot mit bunten Titeln wie "Schweizer" Geldspritze, "Ninja" oder "Känguru". "Spring zu deinem Kredit", preist Bonify etwa letzteren an. Geld gebe es hier selbst "bei negativen Schufa-Einträgen, auch wenn noch alte Kredite laufen, auch wenn andere schon 'Nein' gesagt haben." Über Bonify vermittelte Kredite würden auch nicht über Jahre bei der Schufa gespeichert. Warnhinweise auf "hohes Überschuldungsrisiko" finden sich allenfalls im Kleingedruckten.

Dass eine Schufa-Tochter solche fragwürdigen Kredite vermittle, sei "etwas skurril", erklärte Henrik Schmidt, Leiter der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatung Hamburg, dem NDR. Zudem erscheinen ihm die Zinssätze von bis zu 16 Prozent hoch. Das ist problematisch für die Zielgruppe, die hoch verschuldet ist und teure Kredite kaum bedienen können dürfte.

Der im Raum stehende Vorwurf: Die Schufa empfiehlt ihren Kunden, nicht kreditwürdige Antragsteller abzulehnen, und bleibt seriös. Die Abgelehnten landen dann bei Bonify. Beim dortigen Abschluss eines Kredits verdient die Auskunftei letztlich an der Vermittlungsprovision. Forteil gewährt die Kredite nicht, sondern vermittelt sie bloß.

"Schufa-frei" ist Marketing

Auch nach der Übernahme durch die Schufa würden Forteil als eigenständiges Unternehmen und Bonify als Marke bestehen bleiben, teilte die Schufa schon Ende vorigen Jahres mit. Eine Konzernsprecherin betont zudem gegenüber heise online: "'Schufa-freie' Kredite sind mehr Marketing, denn Realität. Denn: Es gibt keine Kreditvergabe ohne Bonitätsprüfung."

Verbraucherkredite dürften nach deutschem Recht nur erteilt werden, wenn die Zahlungsfähigkeit ausgelotet wurde. Kreditnehmer könnten ihre Bonität aber auch ohne Schufa anhand von Unterlagen wie Gehaltsnachweisen oder Kontoauszügen nachweisen. Ferner sei es möglich, andere Auskunfteien einzubeziehen, wie Creditreform Boniversum oder Crif. So würden Verbraucher auch bei Schufa-freien Krediten vor Überschuldung geschützt.

Schon 2012 habe die Schufa diesen Markt analysiert, erklärt die Sprecherin. Den Ergebnissen zufolge hätten nur ein bis zwei Prozent der Antragsteller auf diesem Wege tatsächlich einen Kredit ergattert. Die Branche habe sich eigentlich auf den Verkauf anderer Dienstleistungen und Produkte spezialisiert. Manche Anbieter stellten Auslagen für vermeintliche Bemühungen um einen Kredit in Rechnung. Dies gelte auch für eigentlich unnötige Besuche durch Außendienstmitarbeiter. Oft gebe es gar keine ernsthafte Absicht, Menschen in Geldnot einen Kredit zu erteilen.

Schufa wirft einen Partner raus

Die Sprecherin unterstreicht: "Das halten wir nach wie vor für unseriös." Die Schufa habe daher unmittelbar nach dem Kauf von Bonify alle Partner der Plattform, die dort Kredite anbieten, auf den Prüfstand gestellt. Dabei seien die gleichen Kriterien wie in der schon über zehn Jahre alten Studie angesetzt worden. Als Ergebnis würden heute über Bonify "tatsächlich Kredite vermittelt". Nur ein einziger Partner sei durchgefallen, von dem sich der Plattformbetreiber inzwischen getrennt habe. Die Höhe der versprochenen Zinsen bewege sich – bonitätsabhängig – zwischen 3,83 und 15,49 Prozent. Damit werde in etwa auch der derzeitige Mittelwert für Konsumentenkredite in Deutschland in Höhe von rund 8,5 Prozent abgebildet.

Schuldnerberater Schmidt bleibt skeptisch: Er könne sich kaum vorstellen, "dass jemand mit einer nur ausreichenden Bonität dort wirklich einen geringen Zinssatz bekommt", gab er gegenüber dem NDR zu bedenken. "Das heißt, regelmäßig wird sich das wahrscheinlich in einem höheren Zinsbereich bewegen." Er könne "immer nur davon abraten, auf solche Kreditangebote einzugehen." Daniel Mittler vom Verein Finanzwende ist ebenfalls nicht angetan: Es sei auf jeden Fall nicht richtig, so zu tun, als sei man Verbraucherschützer, wenn man gleichzeitig ein Geschäftsmodell fortsetze, das "nur die eigene Macht mehrt".

(ds)