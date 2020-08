Sky Q: Mehr Bundesliga in UHD - und künftig auch in HDR

Sky legt beim Thema Ultra High Definition (UHD) nach: So sollen in der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison insgesamt 68 Begegnungen ultrahochauflösend gezeigt werden, daneben alle Montagsspiele der 2. Bundesliga. Dies hat der Pay-TV-Sender am heutigen Freitag im Rahmen einer virtuellen Präsentation bekanntgegeben.

Doch bei Sky soll es nicht nur mehr Fußball-Übertragungen in UHD geben, der Sender will über seine Sky-Q-Plattform künftig auch Spiele in 4K mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) anbieten. Laut Sky werden in der kommenden Saison alle 68 UHD-Spiele er 1. Bundesliga in HDR präsentiert. UHD/HDR können Sky-Kunden über ihre Sky-Q-Box nutzen, einen passenden Fernseher (mit Unterstützung des üblichen HDR-Broadcastverfahren HLG) vorausgesetzt.

UHD für Filme und Serien?

Auf Nachfrage nach Filmen und Serien von Sky in UHD mit HDR-Bild teilte der Sender mit, dass man sich dies "genau anschaue" und das Thema "Priorität" habe. Konkrete Pläne scheint es diesbezüglich aber noch nicht zu geben. Die Ausspielung von Netflix-Inhalten in 4K/HDR soll zeitnah angegangen werden.

Auch bei den Eigenproduktionen gibt Sky Gas. So zeigt der Sender nicht nur seine erste deutsche Horrorserie "Hausen" ab dem 29. Oktober (Halloween), nach eigenen Angaben sollen künftig auch mindestens acht neue Sky Originals pro Quartal abrufbar sein.

Angepasste Oberfläche

Bei seiner Plattform "Sky Q" tritt Sky mit einer überarbeiteten Bedienoberfläche an, die den Kunden Vorschläge passend zum eigenen Geschmack und zur Tageszeit macht. Inhalte lassen sich dabei - etwa über Genre und Schauspieler - auch per Sprachbefehle suchen. Gibt es für die Suche nur einen Treffer, wird der Nutzer automatisch auf die Detailseite zum Ergebnis geführt. Diese Suche funktioniert laut Sky anbieterübergreifend; es werden also beispielsweise auch Treffer bei Netflix angezeigt.

Mit "Was soll ich schauen?" kommt man auf eine personalisierte Ergebnisseite. Nach aktuellem Stand plant Sky allerdings für die nähere Zukunft keine Benutzerprofile.

(nij)