Slack: Flurflunk im Unternehmens-Chat

Der Instant-Messaging-Dienst Slack bietet ab sofort eine Funktion, um Kollegen informell anzusprechen. Die Idee dabei ist, eine Atmosphäre zu schaffen, als würde man am Schreibtisch des Kollegen vorbeikommen, so Slack.

Die neue Art des virtuellen Büro-Talks nennt Slack Huddles. Mit diesem Feature sollen zwanglose Bürogespräche auch im Homeoffice ermöglicht werden. Wie es zum Beispiel bereits vom Instant-Messaging-Dienst Discord bekannt ist, kann man nun mit Slack in einem Channel oder per Direktnachricht mit den Kollegen oder auch Personen außerhalb des Unternehmens sprechen. Die Kameras können dabei ausbleiben, es ist aber möglich, seinen Bildschirm zu teilen. Die Funktion ist ab sofort für alle zahlenden Projekt-Teams verfügbar.

Videos in Slack erstellen

In der zweiten großen Neuerung können Nutzer Video-, Sprach- und Bildschirmaufnahmen in Slack erstellen und teilen. Ziel ist es, die Anzahl der starr geplanten Meetings zu reduzieren und stattdessen Videos aufzuzeichnen, die man flexibel aufrufen kann. Versprochen wird ein neues und verbessertes Wiedergabeerlebnis, das auch mit Videos von Drittanbietern funktioniert. Nutzer können den Inhalt von Videos beschleunigen oder verlangsamen, das Transkript durchlesen und die Videos unterwegs vom Telefon aus ansehen. Die in Slack erstellten Aufzeichnungen sollen außerdem automatisch mit durchsuchbaren Transkriptionen archiviert werden. Das neue Feature soll in den kommenden Monaten für zahlende Projekt-Teams verfügbar gemacht werden.

Ferner kommt eine Funktion hinzu, mit der sich der Versand von Aufzeichnungen und herkömmlichen Nachrichten planen lässt. Sie ist ab sofort für alle Projekt-Teams verfügbar. Alle Informationen zum Update finden sich im Blogeintrag von Slack. Bereits Anfang des Jahres hatte Slack einige neue Nachrichtenfunktionen eingeführt und andere wieder abgeschafft.

(mig)