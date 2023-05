@Slack GPT: Einen gläsernen Kunden in Echtzeit, bitte

Eine KI-gestützte CRM-Zentrale – Slack baut seine Chat-Plattform gemeinsam mit dem Eigentümer Salesforce deutlich aus. Die neuen Features für den Vertrieb setzen auf Einstein GPT. Über dessen Chatbot kommuniziert das Sales-Team mit Customer 360. Passend zur Situation stehen somit direkt in Slack die Kundendaten in Echtzeit zur Verfügung, die den Verkäufern beim Verständnis des Kunden beziehungsweise seiner Wünsche helfen sollen.

Zusammenfassen, Nachrichten schreiben

Generell stehen in Slack künftig aber wie auch beim Konkurrenten Microsoft Teams oder im freien Nextcloud die mittlerweile erwarteten KI-Features bereit: Nutzer können sich den vergangenen Chat zusammenfassen lassen und sich beim Schreiben neuer Nachrichten unter die Arme greifen lassen. Auf Wunsch kann der Assistent den Ton eigener Texte anpassen oder Informationen extrahieren, um sie in ein Canvas zu exportieren. Letztere sind eine Kombination aus Wiki und digitalem Whiteboard. Passenderweise erhält die KI den Namen Slack GPT.

Zu guter Letzt erhält auch die erst Ende April vorgestellte Entwicklerplattform neue KI-Funktionen: Workflows lassen sich nun ebenfalls mit KI-Apps erstellen, zum Start sind laut Ankündigung unter anderem ChatGPT von OpenAI, Anthropics Claude und die LLMs von Salesforce selbst mit an Bord. In eine ähnliche Richtung geht Google mit seinem Chatbot Bard, der ebenfalls in klassischen, aber nach dem No-Code-Prinzip konstruierten Firmenanwendungen zum Einsatz kommen soll.

Auch Microsoft verknüpft sein CRM mit KI

All diese Neuerungen kommen nicht überraschend, denn bereits im März hatte Salesforce eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt. Absetzen will sich der Anbieter von der Konkurrenz derzeit also nicht durch nie dagewesene KI-Funktionen, sondern durch die direkte Verfügbarkeit der CRM-Daten in Slack. Allerdings zielt auch Microsoft mit der jüngsten Verknüpfung von Dynamics 365, der Copilot-KI und MS Teams auf dieselbe Nutzergruppe.

