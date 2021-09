Slack-Studie: Schnelle Emoji-Reaktionen auf Nachrichten sehr beliebt ♥️

Emojis stärken bei einer großen Mehrheit der Slack-Nutzer und -Nutzerinnen das Verbundenheitsgefühl gegenüber Arbeitskollegen. Die Kollaborationsplattform hat die Studie in Auftrag gegeben, für die mehr als 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen Februar und März 2021 zu ihrer Kommunikation im Home-Office befragt wurden. Unter anderem wurden dabei auch die beliebtesten Emojis ermittelt: Ganz vorne mit dabei ist der "Daumen hoch".

Haustiere im Home-Office kennengelernt

Die Corona-bedingte Home-Office-Situation ist für viele zur neuen Normalität geworden. Trotz der Schwierigkeiten wie etwa der fehlenden Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, scheint die Kommunikation für 46 Prozent der Befragten insgesamt informeller geworden zu sein. 37 Prozent der Befragten gaben außerdem an, mehr Möglichkeiten zum Austausch über persönliche Interessen gehabt zu haben. Ganze 36 Prozent haben die Haustiere ihrer Kollegen und Kolleginnen im Video-Call kennengelernt und 35 Prozent weitere Familienmitglieder.

Emoji-Reaktionen auf eine Nachricht in Rocket.Chat (Bild: Rocket.Chat)

Zu den beliebtesten Emojis mit denen Nachrichten direkt bedacht werden, gehören neben dem „Daumen nach oben“ noch der „vor Lachen weinende Smiley“ (41 Prozent), „das errötende, lächelnde Gesicht“ (32 Prozent), das „zwinkernde Gesicht“ (28 Prozent) und das rote Herz (26 Prozent). 36 Prozent gaben an, immer oder oft Emojis zu verwenden. Die kurzen Reaktionen auf Nachrichten werden auch für Abstimmungen verwendet, indem für jede auswählbare Option ein Emoji ausgewählt wird.

WhatsApp zieht offenbar nach

Auch bei einigen anderen Kommunikations-Tools wie Microsoft Teams oder Rocket.Chat ist die Option bereits seit Jahren standardmäßig implementiert. Bald können wohl auch in WhatsApp Nachrichten mit einem Emoji markiert werden, um Gefühle rasch auszudrücken. Aktuell befindet sich die neue Funktion aber noch in der Entwicklung, sie soll in einem zukünftigen Update für iOS und Android verfügbar sein, berichtet WABetInfo auf Twitter.

In ersten Einblicken ist erkennbar, dass verschiedene Reaktionen auf eine Nachricht möglich sind. Auch in Gruppenchats werden Menschen künftig mit denselben Emojis reagieren können. Um die neue Emoji-Reaktion zu sehen, müssen Nutzer dann ein Update vornehmen.

(mack)