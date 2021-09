Smart-City als CO₂-Hemmer

Digitalisierung könnte zu einer hohen CO₂-Einsparung in Städten und Ballungsräumen führen. Zu diesem Ergebnis kommen der Internetwirtschaftsverband eco und die Unternehmensberatung Arthur D. Little in ihrer jetzt veröffentlichten Studie „Der Smart City Markt in Deutschland, 2021-2026“.

Laut Studie erwarten die Autoren bis 2026 große Nachhaltigkeitseffekte in den Bereichen Internetwirtschaft, Gebäudeautomatisierung, Transport und Logistik, Energieversorgung, Gesundheitswesen sowie Einzelhandel und Gastgewerbe. Sie gehen davon aus, dass gigabitfähige Infrastrukturen die CO₂-Emissionen um 270.000 Tonnen beim Datentransport reduzieren könnten.

Auch smarte Gebäude könnten bis 2026 insgesamt 275 Millionen Tonnen CO₂ einsparen. Und Sharing-Konzepte sowie das Verbessern von Verkehrsflüssen, etwa durch smartes Parken, könnten bis 2030 bis zu 50 Prozent der CO₂-Emissionen im städtischen Verkehr reduzieren. Außerdem hätten Car-Sharing-Angebote bis 2026 einen direkten Nachhaltigkeitseffekt von rund 0,52 Millionen Tonnen CO₂.

Studienprognose: In den kommenden Jahren könnte der Smart-City-Macht bis 2026 exponentiell wachsen und der Umsatz steigen. (Bild: eco, Arthur D. Little)

Zukunftsmusik

Die Verfasser der Studie prognostizieren ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Smart-City-Marktes von mehr als 17 Prozent bis 2026. Besonders hohe Umsätze erwarten sie in den Marktsegmenten digitale Bildung (16,6 Milliarden Euro), Transport & Logistik (14,8 Milliarden) und Gebäudeautomatisierung (14,1 Milliarden). „Städte müssen segmentübergreifend denken, eine ganzheitliche Anwendung von Smart-City-Konzepten ist der Schlüssel für eine nachhaltige Digitalisierung", resümiert eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme.

Die Studie entstand in Zusammenarbeit mit den Partnern Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation, Uber, Netcologne und Cloudflare.

(mig)