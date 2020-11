Smart Home: Apple integriert Mesh-Netzwerkprotokoll Thread

Apple HomeKit wird Mesh-fähig: Mit dem HomePod mini bringt der Hersteller in dieser Woche ein erstes Gerät mit Thread-Support auf den Markt. Die kleine Ausführung des Lautsprechers ist damit nicht nur ein "Home Hub", über den sich HomeKit-Geräte im eigenen Haus auch von unterwegs aus ansteuern lassen, sondern dient zugleich als "Border Router" für Thread – er bindet das Mesh-Netzwerk an die Außenwelt an, um die so vernetzten Geräte zu automatisieren, gruppieren und per Siri-Sprachbefehl oder Home-App anzusteuern.

HomeKit über Thread bei Eve und Nanoleaf

Der HomePod mini unterstützt allerdings nur Thread auf Geräten, die auch das HomeKit-Protokoll sprechen, wie Apple zuvor schon mitteilte. Mit Eve und Nanoleaf haben inzwischen erste Dritt-Hersteller kompatible Produkte in Aussicht gestellt.

Eve will noch im November per Firmware-Update seine Fenster- und Türkontaktsensoren (Eve Door & Windows) sowie die vernetzte Steckdose Eve Energy (EU-Ausführung) mit Thread-Support ausstatten. Für weitere Geräte sollen Thread-Updates folgen, darunter auch die Heizkörperthermostate Eve Thermo. Die Updates wird es nur für Geräte ab Baujahr 2020 geben, wie Eve mitteilte, nur diese würden das für den Thread-Support benötigte Chipset aufweisen.

Die Firma Nanoleaf hat neue LED-Lampen (A19) sowie Leuchtstreifen mit Thread-Support angekündigt, ein konkreter Termin für den Verkaufsstart steht noch aus. Ebenso wie die Eve-Sensoren funken Nanoleafs Accessoires auch über Bluetooth.

Mesh-Netzwerk für besseres Smart Home

HomeKit über Thread verspricht, typische Probleme bei vernetzten Heimgeräten auszuräumen: Das Mesh-Netzwerk soll mehrere Hubs und/oder Bluetooth-Extender überflüssig machen, weil die Geräte direkt untereinander kommunizieren. Thread verspricht zudem schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Zuverlässigkeit.

Der HomePod mini ist derzeit die einzige Möglichkeit, um Thread mit HomeKit-Hardware zu verwenden. Ob Apple Thread-Support auch beim "großen" HomePod oder bestehenden Home Hubs wie Apple TV per Software nachrüsten wird oder erst mit neuen Gerätegenerationen unterstützt, bleibt vorerst offen.

