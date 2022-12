Smart Home: Neue Integration in Home Assistant für 3D-Drucker von Prusa

Home Assistant enthält ab Version 2022.9 nun auch eine Integration, mit der per PrusaLink angesteuerte 3D-Drucker über den Smarthome-Server überwacht werden können. PrusaLink ist ähnlich wie Octoprint ein 3D-Druck-Server, der daran per USB-Kabel angeschlossene 3D-Drucker steuert und kontrolliert. Der Server läuft auf einem Raspberry Pi, wobei Prusa Research in seiner Online-Anleitung einen Raspberry Pi Zero 2 empfiehlt.

Das PrusaLink-Fenster im Homeassistant

Die Home-Assistant-Integration braucht PrusaLink in der Version 2. Falls man einen Prusa Mini benutzt, muss der außerdem mit der Firmware 4.4.0 ausgestattet sein. Die Installation ist schnell erledigt: In Home Assistant unter Einstellungen und Geräte und Dienste auf Integration hinzufügen klicken. Dann in der Liste PrusaLink wählen. Die Konfiguration erfolgt daraufhin Schritt für Schritt.

Im Anschluss daran kann der Drucker dann auf der Web-Oberfläche des Home Assistants überwacht werden.

Der Quellcode der Integration ist Open Source und steht auf Github zur Verfügung. (hgb)