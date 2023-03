Smart Home: Steuerungs-App Home Connect Plus wird eingestellt

Home Connect Plus (HCP) ist am Ende: Die App zur Steuerung des smarten Zuhauses wird am 30. Juni 2023 eingestellt. Der zu Bosch gehörende Betreiber Residential IoT Services informiert Nutzerinnen und Nutzer aktuell per Mail über die bevorstehende Abschaltung.

Bis zum Stichtag Ende Juni soll die Steuerungs-App für das Smart Home noch normal funktionieren, versichern die Entwickler darin. Bis spätestens 1. Juni soll außerdem eine neue Version der App verfügbar sein, die den Download von persönlichen Nutzungsdaten ermöglicht. Dazu gehören unter anderem Mail-Adressen sowie Listen der angeschlossenen Geräte, Räume und Automatisierungen.

Diese Daten, die bis zum 30. Juni zum Herunterladen bereitstehen, könnten für die Einrichtung eines alternativen Dienstes genutzt werden. Residential IoT Services weist aber darauf hin, dass sie spezifisch auf die HCP-App zugeschnitten sind und damit nicht ohne Weiteres in andere Smart-Home-Anwendungen importiert werden können.

"Schwierige wirtschaftliche Marktlage"

"Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Marktlage wurde beschlossen, die Investition in Home Connect Plus nicht fortzusetzen", schreibt der Betreiber in einer FAQ auf der Webseite. Nähere Details nennt Residential IoT Services nicht. Die vorrangig auf Haushaltsgeräte ausgelegte App Plattform Home Connect (ohne "Plus") wird nicht eingestellt, heißt es in der FAQ.

Home Connect Plus ist eine Plattform, mit der man das smarte Zuhause steuern und automatisieren kann. Die kostenlose Anwendung steht weiterhin für iOS und Android zum Download bereit. Zur Nutzerschaft dürften auch viele Personen zählen, die früher Conrad Connect verwendet haben: Als der Cloud-basierte Smart-Home-Dienst von Conrad Ende 2021 eingestellt wurde, verwies Conrad die gestrandeten Kunden an Home Connect Plus. Residential IoT Services gibt nun keine solche Empfehlung ab. Zu den Alternativen gehören IFTTT, Olisto, Yonomi und Amazon Alexa.

(dahe)