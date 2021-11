Smart Home-Zentralen: Sonderheft mit praktischen Tipps und Kaufberatung

Die Auswahl an Smart-Home-Systemen ist groß. Bekannte Marken wie Telekom, Samsung, Ikea oder Hornbach bieten smarte Komponenten an. Wer eine Fritzbox zu Hause hat, kann diese ebenfalls als Smart-Home- Zentrale nutzen. Doch lassen sich alle Fritzboxen auch für die smarte Steuerung nutzen? Wie richte ich meine Fritzbox als Smart-Home-Zentrale ein? Das neue heise-online-Sonderheft liefert die passenden Antworten.

Smart Home-Zentralen im Detail

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Smart-Home-System ist, findet in heise online Smart Home 2/2021 wichtige Kaufempfehlungen. Wir haben unterschiedliche Smart-Home-Systeme im Detail getestet und sagen Ihnen, worauf Sie beim Kauf einer Smart-Home-Zentrale achten müssen. In praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen führen wir Sie durch die Erstinstallation verschiedener Systeme.

Bild 1 von 5 heise online Smart Home 2/2021 (5 Bilder) In der neuesten Ausgabe des heise online-Sonderhefts "Smart Home" erfahren Sie, wie Sie Ihre Fritzbox zur Smart-Home-Zentrale ausbauen. Wir haben unterschiedliche Smart-Home-Systeme im Detail getestet und sagen Ihnen, worauf Sie beim Kauf einer Smart-Home-Zentrale achten müssen. In Schritt-für-Schritt-Anleitungen geben wir Ihnen praktische Tipps zur Einrichtung, Steuerung und für den täglichen Betrieb. Wir zeigen den Lesern, wie man Smart-Home-Routinen per Sprachassistent, Wandschalter und von unterwegs abrufen kann.



Praktische Tipps für fast alle Systeme

Diejenigen, die bereits eine Smart-Home-Zentrale haben, finden praktische Tipps zur Einrichtung, Steuerung und für den täglichen Betrieb. Erfahren Sie, wie man Smart-Home-Routinen per Sprachassistent, Wandschalter und von unterwegs abrufen kann.

Videotürklingeln für mehr Sicherheit

Gerade jetzt, in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit, nehmen Wohnungseinbrüche wieder zu. Wie Sie Ihr zuhause gegen Einbruchversuche sicherer machen, erfahren Sie in unserem Sonderheft. In einem Vergleichstest von smarten Videotürklingeln, lesen Sie, wie Sie diese auch zur Überwachung einsetzen können.

Die neue Ausgabe heise online Smart Home 2/2021 gibt es sowohl auf Papier für 14,90 Euro als auch als digitale PDF-Ausgabe für 12,99 Euro im heise Shop, in unseren Android- und iOS-Apps, bei Readly oder bei Amazon. Das Bundle beider Versionen kostet 19,90 Euro. In einer besonderen Aktion können Sie es auch inklusive eines Heizkörper-Startersets zum Sonderpreis von 69,80 Euro bekommen. Bis zum 9. November erhalten Sie die gedruckte Version zudem ohne Versandkosten.

(dwe)