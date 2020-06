Smart Speaker Mini: Telekom bietet günstigere Version des Lautsprechers an

In seinem Online-Shop bietet die Deutsche Telekom nun eine Mini-Variante ihres Smart Speakers an. Das schlicht "Smart Speaker Mini" getaufte Modell ist kleiner 50 Euro günstiger als die Standard-Variante – es ist am ehesten mit dem Echo Dot oder dem Google Home Mini vergleichbar.

Der Smart Speaker Mini kostet einmalig 50 Euro. Alternativ kann man das Gerät auch für 1,95 Euro im Monat mieten. Dabei gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Der Einzelkauf rechnet sich also erst, wenn man den smarten Lautsprecher länger als 2 Jahre behalten möchte. Das größere Modell des Magenta Smart Speaker kostet derzeit 100 Euro.

Alexa parallel nutzbar

In erster Linie eignet sich der Smart Speaker Mini für Kunden, die auch andere Telekom-Dienste nutzen. Der vorinstallierte Magenta-Assistent kann zum Beispiel als Freisprechgerät für die Festnetz-Telefonanlage benutzt werden. Außerdem kann er MagentaTV und das Magenta Smart Home steuern. Für alles andere nutzt man besser die deutlich umfangreichere Alexa: Amazons Smart Assistant ist ebenfalls auf dem Telekom-Lautsprecher installiert. Beide Assistenten lassen sich parallel nutzen, ein fliegender Wechsel ist also möglich.

Eher ungeeignet ist der Smart Speaker Mini für die Musikwiedergabe: Im Inneren steckt ein einsamer 2,5-Watt-Lautsprecher. Allerdings verfügt der Smart Speaker Mini über eine Klinkenbuchse, mit der sich andere Audiosysteme anschließen lassen. Bluetooth beherrscht das Gerät ebenfalls. Die Deutsche Telekom baut außerdem 4 Mikrofone ein.

Die Deutsche Telekom bewirbt ihren smarten Assistenten mit besserem Datenschutz im Vergleich zu den Angeboten von Amazon und Google. Alle erfassten Daten werden laut Telekom in der Europäischen Union verarbeitet. Der Assistent horcht auf die Phrase "Hallo Magenta!".

(dahe)