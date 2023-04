Smart kündigt Elektroauto-Modell #3 an

Smart will auf der Auto China in Shanghai (noch bis 27. April) erstmals sein Elektroauto-Modell #3 zeigen. Das Unternehmen kündigt an, mit ihm bleibe "… smart seiner ursprünglichen Pioniervision treu, innovative Lösungen für die urbane Mobilität der Zukunft zu erforschen". Was erstaunlich klingt angesichts der Tatsache, dass Smart einst ein Mobilitätskonzept war, das viel mehr gekonnt hätte, als lediglich quer zu parken. Da die neuen Smarts nun aber ein vollkommen normales Format bekommen haben – beim viertürigen, von Smart als "Sports Utility Coupé" bezeichneten Auto handelt es sich um eine Karosserievariante auf Basis des #1, etwa im Format eines VW ID.3 – kann man sich fragen, welch neue Erkenntnisse eine neue Karosserieform denn nun bringen könnte.

"Premium-Gefühl"

Sie zeichnet sich aus durch eine weiter nach hinten gezogene Fensterunterkante und eine im Vergleich zum #1 zierlich ausschwingende C-Säule mit einem eigenen, spitz endenden Fenster. Wie beim #1 sieht man ein Glasdach und einen prominenten Dachkantenspoiler. Smart beschreibt das als "… moderne Linienführung, welche zusammen mit den Rückleuchten im Pixeldesign das Premium-Gefühl unterstützen", was auch immer mit "Premium-Gefühl" gemeint sein könnte.

Auch an Front und Heck ähneln sich die Modelle. Warum das zweite Modell nach dem Smart#1 keine "2" im Namen trägt, wird zur Präsentation wohl ebenso bekannt gegeben wie die genauen technischen Eckdaten. Die neue Form soll die Aerodynamik verbessern, wie Smart mitteilt und könnte so zu einer größeren Reichweite führen.

Etwa zehn Zentimeter länger

Auf Basis des vom chinesischen Autohersteller Geely gefertigten #1 wird das Auto mit einem Radstand von 2785 mm rund 4,4 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Das ist etwas niedriger, dafür aber etwa 10 cm länger als der Smart #1, der zum 15 Liter fassenden Frunk zwischen 323 und 313 Liter Laderaum bietet. Im Innenraum ändert sich wenig, so erhält der Smart #3 am Armaturenbrett drei Luftdüsen statt einer zentralen unterhalb des 12,8-Zoll-Displays. Es bleibt beim prominenten, aber platzraubenden Mitteltunnel und Sitzlehnen im Integralsitz-Stil, wohl mit nicht einstellbaren Kopfstützen. Smart sieht das anders und schreibt: "Integrierte Kopfstützen erhöhen zusätzlich den Fahrkomfort".

Kaum erkennbare Änderungen an der Innenausstattung (Bild: Smart)

Auch mit Allradantrieb

Wie beim #1 dürfte das neue Modell mit Heck- oder Allradantrieb gebaut werden, die einmotorige Version mit 200, die zweimotorige mit zusätzlichen 115 kW an der Vorderachse und jeweils auf 180 km/h abgeregelter Höchstgeschwindigkeit. Wie die Mercedes-Modelle EQA und EQB bekommt der Smart #3 eine 66-kWh-Batterie mit NMC-Zellchemie, die eine maximale Ladeleistung von 150 kW an Gleich- und 22 kW an Wechselstrom ermöglicht. Die Gewichte dürften bei knapp unter 1800 und fast 1900 kg für den Allradler liegen.

Premium-Preise

Erste Auslieferungen in Deutschland sind für Mitte September geplant. Der Smart#1 kostet als Basismodell 41.490 Euro, wer den #1 mit Wärmepumpe, Dreiphasen-Lader, adaptivem Fernlicht, Soundsystem und Ledersitzen bestellt, zahlt mindestens 44.990 Euro. Ein dem #1-Einstiegsmodell vergleichbar gut ausgestatteter VW ID.3, erhältlich mit 58 oder 77 kWh, kostet ab etwa 44.000 Euro. Günstiger als der Smart #1 wird das kommende Coupé sicher nicht.

