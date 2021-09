Smarte Beleuchtung: Philips Hue integriert Spotify

Der smarte Beleuchtungsanbieter Philips Hue hat seine Smartphone-App um eine Spotify-Integration erweitert. Wer einen entsprechenden Account des Musikstreaming-Anbieters besitzt kann seine Philips Hue-Leuchtmittel ab sofort passend zur laufenden Musik leuchten lassen.

Auswertung der Metadaten

Die Philips-Hue-App wertet den aktuell laufenden Musiktitel anhand der Metadaten aus und gibt das daraus erzeugte Lichtskript an die Leuchtmittel weiter. Je nach Tempo der Musik leuchten die eingebundenen Lampen in unterschiedlichen Farben und Intensität. Innerhalb der App lassen sich Intensität, Farbe und Helligkeit auch manuell steuern. Für die Musikerkennung wird kein integriertes Mikrofon benötigt, lediglich eine aktive Verbindung zum Internet ist nötig. Andere Anbieter hingegen setzen ein Mikrofon voraus, was sich durch höhere Latenzen bemerkbar macht.

Philips Hue bietet smarte Leuchtmittel in unterschiedlichen Ausführungen an. Für den Betrieb wird zusätzlich eine Hue Bridge und die aktuelle Version der Philips Hue-App benötigt. Für die Nutzung der Spotify-Integration können sich Nutzer ab sofort im Rahmen eines Tests kostenfrei anmelden. Ab Oktober steht die Funktion automatisch in der Hue-App zur Verfügung.

Erweitertes Sortiment

Philips Hue kündigte zudem weitere neue Produkte an. Das Gradient-Sortiment wird um die Philips Hue Play Gradient Light Tube, zur Platzierung vor dem Fernseher und Gradient Signe Steh- und Tischleuchten erweitert.

Außerdem bietet Philips Hue künftig einen Ambiance Gradient Leuchtstreifen an. Alle bisherigen Filament-Lampen sind ab sofort zusätzlich auch als White Ambiance Ausführung erhältlich. Auch im Bereich Decken- und Badezimmerbeleuchtung wurde das Sortiment um neue smarte Leuchtmittel erweitert.

(dwe)